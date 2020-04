Lo que no se aprendió del Efecto 2000: cuando un gobierno busca desesperadamente programadores COBOL en medio de una pandemia

Algunos quizás no lo recuerden, otros quizás ni habían nacido, pero el Efecto 2000 fue un peligro muy real que casi lleva el mundo al colapso. Se trató de un bug en los sistemas informáticos causado por el formato las fechas que se venían usando, uno que siempre asumía que el año pertenecía al siglo XX. Cuando se acercaba el año 2000 para los ordenadores, el "00" se referiría a 1900. Esto haría que básicamente todos los sistemas informáticos viajarían cien años al pasado.

Para solucionar el Efecto 2000 o Y2K se requería actualizar un montón de sistemas anticuados basados en COBOL, un lenguaje de programación que data de los años 50, que ya en aquel entonces era poco usado y que apenas algunos programadores de vieja escuela manejaban. Hoy, en el año 2020, esos sistemas obsoletos que aún utilizan COBOL siguen presentes en muchos sitios, y en medio de esta pandemia global causada por el COVID-19, están resultando ser nuevamente un dolor de cabeza.

En Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, es inmensa la cantidad de sistemas que aún dependen de COBOL, este gráfico de Reuters muestra como para el 2015 ese país aún depende en enormes porcentajes de sistemas basados en COBOL para la mayoría de operaciones de la industria financiera, está en todos lados.

The governor of New Jersey just put out the call on live TV that he is desperate for Cobol programmers right now.