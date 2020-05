Por qué TikTok ha caído de 4,5 estrellas a 1,2 en la Play Store y miles de usuarios piden que se prohíba

¿Cómo puede una aplicación tan popular como TikTok pasar de una puntuación de 4,5 a 1,2 en cuestión de días? Para entender todo lo que está sucediendo tendremos que viajar hasta la India, un país en el que es muy popular esta red social.

Hace unos meses, un famoso YouTuber de este país (CarryMinati) publicó un vídeo en el que denunciaba (entre otras cosas) a muchas cuentas de TikTok de plagiar el contenido que se publica originalmente en YouTube.

Ahí comenzó una guerra entre defensores de ambas plataformas, que acabó derivando en algo mucho más delicado y preocupante: el contenido que promueve los ataques y abusos contra otras personas.

Plagio y contenido dañino

Una cuenta muy popular de TikTok, con 14 millones de seguidores (Faizal Siddiqui), publicó un vídeo de muy mal gusto, en el que parece promover los ataques a mujeres rociándoles ácido en la cara.

"Oh he is not throwing acid, he is just throwing a glass of water on the girl's face coz he rejected his advances"



As if it's okay to throw water, Somehow the smaller crimes get normalised. :) pic.twitter.com/33CdctYtGP — Gabbbar (@GabbbarSingh) May 18, 2020

This Idiot is Promoting acid Attacks on Girls. Take legal action on this inhuman behaviour. Promoting Acid attacks is crime he should be in Jail now. #BanTiktok pic.twitter.com/CDu8gWKmoz — Anonymous (@Anonymo57088126) May 18, 2020

Como vemos, Siddiqui lanza un líquido transparente a la cara de una mujer, tras decirle "el tío por el que me has dejado, ¿te ha dejado?". Posteriormente se ha confirmado que el líquido era agua, y que la mujer aparece desfigurada porque se estropeó su maquillaje.

Por si fuera poco, muchos usuarios también encontraron contenido en TikTok que parece promover las violaciones a mujeres:

Promoting RAPE Now? #TikTok you think you will keep on promoting video’s which will spoil our country’s youth and we will accept it? RT if you support #BanTikTokInIndia #tiktokexposed #tiktokrating #tiktokapp pic.twitter.com/x9nflhPGIl — CORONA WARRIOR MAYANK CHAUDHARY 🇮🇳 (@IamMayank_) May 19, 2020

La cuenta de Faizal Sidiqqui en TikTok actualmente se encuentra suspendida, ya que el vídeo que inició toda la polémica viola "múltiples apartados" de los términos de servicio de la plataforma.

TikTok contesta: "no permitimos el contenido que glorifique la violencia contra las mujeres"

Un portavoz de TikTok declaró a The India Times que en sus políticas "no permiten el contenido que ponga en riesgo la seguridad de otros, promueva el daño físico o que glorifique la violencia contra las mujeres".

"Hemos eliminado el vídeo, hemos suspendido la cuenta y estamos trabajando con las autoridades".

Desaparecen millones de puntuaciones en la Play Store

Tras toda esta polémica, comenzaron a ganar fuerza los hashtags #bantiktok y #tiktokbaninIndia en la India, con miles de usuarios solicitando que se prohíba la plataforma en este país.

BAN such TikTok creators or #BanTikTokIndia 🙄 We need some strict action against such creators who r constantly trying to convert this in to communal issue. Such creators are harmful to d society/culture/communities.https://t.co/z2pEolHwLk @AmitShah @narendramodi @CarryMinati — Aditi Raval (@aditiraval) May 14, 2020

Y es por eso que miles de usuarios comenzaron a dejar reviews negativas de la aplicación en la Google Play Store. Hace unas semanas tenía una puntuación de 4,5 estrellas, y en pocos días bajó hasta 1,2 estrellas.

Apparently, Google deleted over a million TikTok reviews overnight, that's why the rating increased from 1.2 to 1.6 stars. pic.twitter.com/pDylX8BwcT — Norbert Elekes (@NorbertElekes) May 22, 2020

Hace unos días, TikTok acumulaba más de 22 millones de puntuaciones en la Play Store, y actualmente muestra 21,4 millones. Eso parece significar que Google ha estado eliminando cientos de miles de puntuaciones (además de eliminar el sello de "Editors Choice").

Al eliminar estos cientos de miles de puntuaciones, TikTok llegó a subir hasta las 1,6 estrellas, pero actualmente ha vuelto a bajar a una puntuación de 1,4 en la Google Play Store.

Google, de momento, no se ha posicionado ni ha revelado el motivo por el cual han eliminado más de un millón y pico de puntuaciones en su tienda, pero parece que esta decisión ha ayudado a que mejore un poco su valoración.

Lo que parece estar claro es que estamos ante una especie de guerra entre plataformas y sus usuarios, que gira en torno al contenido que se publica en cada una de ellas. En la India este tema sigue ganando popularidad y se están haciendo muchos memes al respecto, y todo parece apuntar que la puntuación de la app seguirá bajando.