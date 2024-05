Que tu empresa te envíe un email fuera de tu horario le puede salir caro: una sentencia reconoce nuestro derecho a desconexión

Cuando acaba la jornada laboral lo único que queremos como trabajadores es disfrutar de la desconexión digital sin que tengamos que estar recibiendo correos electrónicos. Pero la realidad es que muchas empresas no respetan esta desconexión digital y envían correos electrónicos a sus empleados.

Esto mismo ha ocurrido con una empresa en Galicia que remitió un correo a su empleado fuera de horario laboral y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado que esta vulneró los derechos de desconexión del empleado. Algo que ha costado finalmente 300 euros a la empresa.

Los emails de las empresas a los empleados salen caros

La sentencia dictada el pasado 4 de marzo hace referencia a la LGPD donde en su artículo 88 deja muy claro el derecho que tienen los trabajadores "a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo, el respeto de su tiempo de descanso". Si bien en la legislación hay una excepción cuando se tratan de situaciones de verdadera urgencia en las que sí estará contemplada esta posibilidad por parte de las empresas.

Las alegaciones que practicó la empresa en este sentido es que los emails enviados no recibían la obligación de ser respondidos ni tampoco de leerlos. Pero la magistrada ha recordado precisamente que el derecho no está vinculado a si el trabajador debe o no responder, sino que se contempla en el hecho de que la empresa debe abstenerse de enviar comunicaciones.

En un primer momento, el trabajador estaba pidiendo una cifra superior a 7.500 euros. Pero precisamente la magistrada ha visto que únicamente se debe condenar con un total de 300 euros de indemnización debido precisamente a que el número de correos electrónicos era muy escaso. Pero además, también la empresa cedió sus datos a una academia que usaron para recibir comunicaciones comerciales. Algo que también le salió caro con 700 euros.

De esta manera, esta sentencia hace referencia nuevamente a que no se debe enviar correos electrónicos a los empleados. Aunque como ocurre siempre en esta materia, la justicia ha dado otras sentencias totalmente contrarias en las que se ha dictado algo totalmente contrario.

