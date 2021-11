Quedan absueltos los responsables de 'Elitedivx' 14 años después de su detención: era tan legal como SeriesYonkis

Lo que era o no considerado legal dentro del mundo de las descargas ha dado muchas vueltas en nuestro país. Estamos seguros de que los responsables de 'Elitedivx' pueden dar fe de ello. Y es que 14 años y medio después de su detención en 2007, por fin han quedado absueltos por la Audiencia Provincial de Murcia.

Tras un lento proceso judicial, sus responsables quedan absueltos de todo cargo. Según comenta el diario Público, la Audiencia Provincial de Murcia aplicó la normativa anterior a la reforma del Código Penal de 2015, ya que era la vigente durante el momento de la denuncia.

Aunque desde el organismo "comprenden" el recurso de muchas de las compañías de Hollywood que efectuaron en la época tales como Disney, Columbia Tristar, 20th Century-Fox, y muchas otras, mencionan que los acusados tenían por aquel entonces "convicción de legalidad". Y es cierto, ya que el sitio web únicamente publicaba enlaces donde era posible descargar películas y demás contenido, algo totalmente legal por aquel entonces. Si la actividad de la página fuera retomada por los responsables a día de hoy, probablemente el resultado hubiera sido distinto.

Esta detención no fue la única realizada por la Policía durante aquel mes de marzo de 2007. Y es que durante aquella operación fueron detenidos los responsables de 21 sitios web similares, es decir, aquellos que compartían enlaces P2P para la descarga de películas y música gratis.

El anuncio de estas detenciones fue llevado a cabo por el entonces director general de la Policía, Joan Mesquida (ya fallecido), y la que era por aquel entonces la ministra de cultura, Carmen Calvo. En la foto a la que hacen referencia desde el diario Público aparecen los mismos mencionados junto a algunos artistas nacionales. Si bien la intención del anuncio era tomar repercusión mediática, el tiempo acabó despejando las dudas de que lo que hicieron fue un despropósito.

Elitedivx es un caso similar al de muchos que sufrieron la lentitud de los procesos judiciales para acabar en la misma solución: la absolución. Uno de los más sonados fue el de la popular web 'Series Yonkis', quienes también fueron absueltos de todo cargo en 2019 al también juzgarse hechos anteriores a la reforma del Código Penal de 2015.

Otros tantos casos fueron archivados, uno de ellos precisamente por la muerte del responsable del sitio web 'Estrenos DIVX'. La labor de muchos de los abogados con experiencia en este tipo de casos, tales como Carlos Sánchez Almeida o David Bravo, ayudaron a que los acusados quedaran absueltos. Citando precisamente a Sánchez Almeida en relación al caso de 'Series Yonkis':

"No se puede juzgar el pasado con ojos del presente. El principio de legalidad exige que no se pueda condenar a nadie si no está previamente definida su conducta en el código penal. El código penal no cambió hasta el 1 de julio de 2015, por lo tanto consideramos que cualquier web de enlaces que se limitara a colgar enlaces a obras protegidas por propiedad intelectual sin subirlas previamente no sería delictivo y en todos los casos que hay pendientes debería haber una sentencia absolutoria".