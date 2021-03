La absolución en el caso SeriesYonkis queda confirmada por la Audiencia Provincial de Murcia

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la absolución de los cuatro responsables de SeriesYonkis que fueron acusados de presuntos delitos contra la propiedad intelectual y por actuar "con ánimo de lucro y a sabiendas de lo ilícito de su actividad".

El juicio terminó con su absolución, la cual fue recurrida por el Ministerio Fiscal así como por las productoras Warner Bros. Entertainment, Paramount Pictures Corporation, Universal City Studios y la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales, entre otros.

Se desestiman los recursos de apelación y confirma la absolución de los responsables de SeriesYonkis acusados de violación de la propiedad intelectual

Ahora, como ha avanzado en un tuit el abogado David Maeztu, la sala de la Audiencia Provincial de Murcia ha acordado desestimar los recursos de apelación y confirmar el pronunciamiento absolutorio que en su día dictó el Juzgado de lo Penal nº 3 de Murcia.

Administrar páginas de enlaces no era ilegal

A ver si ya, por fin, este es el final del caso #seriesyonkis. (Tras meses de retraso en la sentencia...)



Confirmando absolución en la AP. 😁 pic.twitter.com/NDwRG5N13L — David Maeztu (@davidmaeztu) March 3, 2021

El fallo de los tres magistrados de la sala se sustenta en que SeriesYonkis solamente enlazaba páginas webs de terceros y no contenía los contenidos protegidos en sí mismos. Eso, hasta el 1 de julio de 2015, no constituía un hecho delictivo y, por ende, las actividades de esta web tampoco.

"No consta probado que los acusados tuvieran control sobre el funcionamiento correcto o no del enlace que redireccionaban, ni que se cercioraran en todo momento de que el mismo se encontraba operativo y permitía el efectivo acceso al contenido audiovisual", reflejaba la sentencia de junio de 2019. "No consta probado que ninguno de los cuatro acusados obtuviera ingresos económicos directos". Además, ante el cambio de la situación legal, SeriesYonkis cerró.

"En esas webs nunca se han subido ni se podían subir películas. Es verdad que sí se permitía a los usuarios compartir enlaces: a qué apuntaran dependía de ellos"

Por otro lado, los jueces responsables del fallo de la Audiencia Provincial de Murcia reconocen que los usuarios de la web eran conocedores del redireccionamiento y de que las descargas o reproducciones en streaming se realizaban desde otras páginas, informa eldiario.es, que ha accedido al fallo. Además, señala la sentencia, "no existe constancia de que tuvieran conocimiento del origen ilícito de la información a la que remitían ni que la misma lesione derecho alguno". En el juicio, asimismo, el principal acusado descargó la responsabilidad sobre los enlaces en los usuarios: "En esas webs nunca se han subido ni se podían subir películas. Es verdad que sí se permitía a los usuarios compartir enlaces: a qué apuntaran dependía de ellos".

Este fallo se suma a otros del pasado, como el del caso Indicedonkey, que terminó con absoluciones en 2001, o el de PorDescargaDirecta, que también ganó la batalla legal dos veces. La primera absolución fue recurrida y la Audiencia Provincial de Girona confirmó el sobreseimiento libre de las actuaciones contra la web concluyendo que no se podía considerar ilegal la administración de páginas de enlaces.