Quién es 'MalwareTechBlog' y por qué lo han detenido

Hace unos meses, el planeta se paralizó a causa de WannaCry, un ransomware que llegó a afectar a hospitales, compañías prestigiosas, colegios y oficinas del gobierno en más de 110 países.

Nos encontrábamos ante una de las peores amenazas informáticas de los últimos años, y parecía no haber manera alguna de detenerla. Fue en ese momento en el que apareció un investigador de seguridad llamado Marcus Hutchins, más conocido como 'MalwareTechBlog'.

Registrando un dominio consiguió detener el avance de este peligroso malware, convirtiéndole (para la gran mayoría) en un héroe. De todos modos, el FBI no parece pensar de la misma manera.

Este joven de 23 años nacido en Devon (Reino Unido), tiene más de 100.000 seguidores en Twitter, donde aparece un avatar con un gato que lleva puestas unas gafas de sol. Nunca quiso revelar su identidad, por miedo a posibles represalias.

Fue invitado a las conocidas conferencias de seguridad Black Hat y DefCon, y aprovechando que estaba en Estados Unidos el FBI decidió arrestarlo el pasado miércoles. Esta noticia cogió por sorpresa a todo el mundo, y actualmente no se conoce mucha información acerca de su detención.

Hutchins y su supuesta implicación con Kronos

Todo apunta a que el FBI investigó acerca de su pasado, y (aparentemente) han encontrado que estaría relacionado con varios ataques informáticos que se realizaron entre el 2014 y 2015. Además, también se cree que ayudó a desarrollar el troyano Kronos, vinculado a estafas bancarias.

Obviamente, Hutchins se declara inocente de los seis cargos a los que se enfrenta (relacionados con Kronos), pero un juez estadounidense ha establecido una fianza de 30.000 dólares para ser liberado (sin salir del país).

Su abogada, Adrian Lobo, también ha reiterado que su cliente es inocente. Desde su detención, las muestras de apoyo a Hutchins se han ido multiplicando, y ella las justifica afirmando que "ha hecho un gran trabajo, dedicando su vida al trabajo y sin querer hacer daño a nadie".

De hecho, se está intentando recaudar esa cifra para que sea liberado, aunque (de hacerlo) no podría tener acceso a Internet, no podrá contactar con los demandantes y estará monitorizado en todo momento vía GPS.

Seguramente, esta semana sepamos algo más acerca del futuro de Marcus Hutchins y su posible implicación con Kronos. Actualmente hay muchos cabos sueltos en toda esta historia, y es difícil saber realmente lo que ha ocurrido.

