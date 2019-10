Reddit actualiza sus políticas contra el acoso, baneando decenas de subreddits por el camino

Reddit está realizando cambios en sus políticas contra la intimidación y el acoso. Según cuentan en el comunicado oficial que han realizado, dichos cambios se producen principalmente por las peticiones de los propios usuarios, que tenían quejas sobre las anteriores políticas.

En estas, se especificaba que era necesario que un comportamiento fuera "continuado" o "sistemático" para que Reddit pudiera tomar medidas contra él, algo que provocaba que varios casos de acoso no fuesen perseguidos ni castigados. Las nuevas medidas, según la plataforma, permitirán una actuación más rápida, así como una mayor colaboración por parte de sus propios usuarios.

Los nuevos cambios que llegan a Reddit

Anteriormente, para que Reddit iniciase una investigación sobre el baneo o no de una cuenta o contenido, era necesario que la víctima de un acoso o intimidación reportara directamente al equipo de Reddit los comportamientos que estaba sufriendo. A partir de ahora, también se investigarán los reportes del resto de usuarios de Reddit. Como cuentan, para reportar bastará con pulsar el botón de reporte, y seleccionar "This is abusive or harassing".

Mayor facilidad para reportar contenidos abusivos y uso del aprendizaje automático para categorizar dichos reportes de forma más efectiva. Estas son las dos principales claves de los cambios en la política de Reddit

Del mismo modo, comentan que se empezarán a utilizar herramientas basadas en aprendizaje automático para organizar y priorizar los reportes que se envíen a la plataforma. No obstante , la decisión final sobre si banear o no un contenido o usuario la tomará un humano, independientemente del caso. Con esto, quieren aclarar que no se realizarán baneos de forma automática mediante bots, ya que todo veredicto final recaerá en el factor humano.

Tras la aplicación de las nuevas medidas, se han cerrado decenas de subreddits que mostraban contenido racista, extremadamente sensible (bebés con deformaciones, relacionados con el holocausto, etc) y demás. Como siempre, cabe el debate de aquella línea que separa lo políticamente incorrecto del contenido censurable, una decisión que recaerá finalmente sobre el propio personal de Reddit, que baneará o no los hilos según considere.

Ser molesto, despreciar o estar en desacuerdo con alguien, incluso con fuerza, no es acoso. Sin embargo, amenazar a alguien, dirigir el abuso hacia una persona o grupo, seguirlo por el sitio, alentar a otros a realizar cualquiera de estas acciones o comportarse de otra manera que desaliente a una persona razonable de participar en Reddit cruza la línea.

En las propias políticas se esclarece que se puede seguir teniendo ese "tono Reddit" tan característico, pero que es importante no cruzar la línea del abuso o la amenaza. Del mismo modo, respondiendo a algunas de las preguntas de los usuarios, afirman tener claro que considerar algo como acoso o intimidación no deja de depender del contexto de la conversación, motivo por el que insisten en que se revisará caso por caso, sin automatizaciones.