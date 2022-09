Revolut ha sido hackeada: han robado los datos de miles de clientes, incluidos los de sus tarjetas bancarias

Uno de los neobancos que sin duda ha atraído a millones de personas alrededor del mundo, Revolut, ha sufrido una brecha de seguridad de relevancia. La propia compañía ha informado de un ciberataque en sus sistemas que dio acceso a un tercero a la información de miles de clientes. Este problema se produjo la semana pasada, aunque ha sido notificado en el día de hoy tras informar a los clientes afectados vía email.

Como decimos, este banco ha crecido rápidamente, sobre todo en España, por las posibilidades que ofrece para gestionar el dinero de diferentes entidades bancarias bajo una misma aplicación y también comprar criptomonedas, acciones e incluso hacer compras con facilidades gracias a su tarjeta de débito.

Los datos que se han filtrado de Revolut

Según la información que ha proporcionado Revolut, este ha sido un ataque dirigido a un grupo concreto de sus clientes, siendo los afectados en Espacio Económico Europeo 20.687 clientes. Más allá de esto, no se han detallado los métodos de acceso que permitieron al hacker acceder a los servidores bancarios, pero si la información que se ha expuesto que es la siguiente:

Correos electrónicos

Nombres completos

Direcciones postales

Números de teléfono

Datos de tarjeta de pago limitados (el número completo estaba codificado, así que no se ha accedido a el plenamente, sino limitadamente).

Datos de la cuenta

Tras el ataque, la empresa bancaria reaccionó rápidamente para poder aislar el ataque y detectar aquellos clientes afectados. A estos se les notificó a través de un correo electrónico para poder cambiar sus credenciales. Es por ello que si eres cliente de la entidad y no has recibido ningún email, puedes estar tranquilo. Igualmente desde Revolut comentan a Genbeta las tarjetas se pueden seguir usando con normalidad al no haber sido filtrado el número al completo ni el resto de información para realizar los correspondientes pagos con ella.

Además de esta filtración, durante el proceso de hackeo algunos clientes pudieron ver que algo no estaba funcionando correctamente. Esto se debe a que en el chat aparecían algunos mensajes con palabrotas o que no era para nada serios.

Y como no podía ser de otra manera, las personas que se benefician de las desgracias como estas han usado técnicas de phishing para poder sustraer la información de las personas afectadas. A través de enlaces fraudulentos se trataba de obtener información para cancelar las tarjetas ante este ataque. Algo que era finalmente todo lo contrario, al buscar robar los datos personales de más personas.

