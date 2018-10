Richard Stallman publica la "Guía de Comunicación Amable" de GNU y pide respeto en la comunidad

Una de la sorpresas que nos dio Linus Torvalds con su marcha fue la publicación de un código de conducta para Linux. Redimiéndose de sus malas formas y salidas de tono de los últimos años, Linus quería conseguir que la comunidad de desarrolladores de Linux fuese más sana, y para ello redactó una serie de pautas de comportamiento que incluían, entre otras cosas, el respeto hacia los demás y la comunicación inclusiva. GNU parece querer lo mismo, así que Richard Stallman ha publicado una "Guía de Comunicación Amable".

De acuerdo a Stallman, "en ocasiones, se desalienta a las personas a participar en el desarrollo de GNU debido a ciertos patrones de comunicación que les parecen hostiles, poco acogedores o duros". Este rechazo, afirma, "afecta particularmente a los miembros de la demografía desfavorecida", por lo que pide que "todos los contribuyentes hagan un esfuerzo consciente en las discusiones del Proyecto GNU para comunicarse de manera que eviten ese resultado".

Alguno higlights del código de conducta de GNU

Si bien puedes consultar la guía íntegra publicada por Stallman desde la web de GNU, hemos querido sacar algunos puntos destacados para que tengas una idea aproximada del propósito de la misma. Así, el código pide que asumas "que otros participantes publican de buena fe, incluso si no estás de acuerdo con lo que dicen" y que, por lo tanto, "no critiques a las personas por los errores que tú solo especulas que pudieron haber cometido".

Asimismo, ruega que se trate a las demás personas con respeto llamándolos "por los nombres que usan y respetando sus preferencias sobre su identidad de género". Ello incluye no hacer ataques personales contra ellos y "hacer todo lo posible para hacer entender que estás criticando a la declaración y no a la persona". De la misma forma, Stallman pide que "reconozcas que las críticas a tus declaraciones no son un ataque personal" y que "si sientes que alguien ha atacado u ofendido tu dignidad personal, no le devuelvas el golpe con otro ataque personal" ya que esto genera un círculo vicioso de "agresión verbal creciente".

"Si sientes que alguien ha atacado u ofendido tu dignidad personal, no le devuelvas el golpe con otro ataque personal"

Por otro lado, el código establece que se ha de ser "especialmente amable con los demás colaboradores cuando digas que cometieron un error", puesto que "programar significa cometer muchos errores, y todos lo hacemos". Así, afirma que es útil mostrar al resto de desarrolladores que ser imperfecto es normal y que se aprecian sus "contribuciones imperfectas" ya que "se espera que sigan el desarrollo y las arreglen".

El código continua, estableciendo por ejemplo que se "tenga cuidado al decir a otros colaboradores que deben dejar de usar cierto software no libre". "Por su propio bien", continúa, "deberían liberarse, pero agradecemos sus contribuciones a nuestros paquetes de software, incluso si no lo hacen". No dice que no se inste a los usuarios a usar software libre, pero pide que, de hacerse, se haga de forma "suave y no demasiado frecuente, sin molestar". Sin embargo, sugerir que se use software propietario "se opone a los principios básicos de GNU".

Finalmente, la guía pide que "si otros participantes se quejan de la forma en que expresas tus ideas, hagas un esfuerzo para atenderlas" y "busques otra forma de expresar los mismos puntos" para que los demás se sientan más cómodos. También ruega que "no plantees problemas políticos no relacionados en las discusiones del Proyecto GNU".

Accede a la guía completa | GNU