Linus Torlvalds se toma un descanso de Linux para intentar arreglar su propio comportamiento

Linus Torvalds, el famoso desarrollador del kernel de Linux, ha anunciado hoy que se va a tomar un descanso de esta tarea para "intentar arreglar mi propio comportamiento [hacia otros desarrolladores]". Así lo ha confirmado en un mensaje en la lista de correo del kernel de Linux (LKML), tras reconocer haberse olvidado de la cumbre Maintainer's Summit, que reúne a los 40 desarrolladores más importantes de esta plataforma.

Torvalds es una persona muy popular en el sector de la informática, no solo por llevar 30 años trabajando sin descanso en el kernel de este sistema open source, sino por sus arrebatos hacia el resto de la comunidad, desde desarrolladores especializados en seguridad hasta abogados. Es una personalidad polémica a la que 30 años de insultos, debates y sangre han acabado desbordando.

La gota que colmó el vaso: programar unas vacaciones en la fecha del Maintainer's Summit

Según apunta el propio Torlvalds, que había organizado unas vacaciones familiares para la misma fecha que el Summit, "estaba algo avergonzado por haber estropeado la programación, pero sinceramente, tenía la esperanza de que no tendría que ir a la cumbre a la que he asistido cada año durante las dos últimas décadas".

Esto provocó un ligero malestar en la comunidad que provocó algunos malentendidos, que se tradujeron en discusiones tanto en privado como en las listas de correo públicas. "Me di cuenta de que había malinterpretado por completo a algunas de las personas involucradas", comenta el desarrollador.

Torvalds afirma no ser un a persona "emocionalmente empática", lo que "probablemente no sea una sorpresa para nadie"

"Me di cuenta de que esperar saltarse la cumbre anual del Kernel no era ni divertido ni bueno y, por otro lado, me di cuenta de que realmente había estado ignorando algunos sentimientos bastante profundos en la comunidad. Una cosa es cuando puedes ignorar estos problemas, pero, por lo general, es algo con lo que no quería lidiar", continúa el desarrollador.

En la siguiente parte de la carta, Torvalds afirma no ser un a persona "emocionalmente empática", lo que "probablemente no sea una sorpresa para nadie". De esa forma, el desarrollar confiesa haberse dado cuenta de que llevaba años "contribuyendo a un ambiente malo y poco profesional".

"Esta semana, las personas de nuestra comunidad discutieron conmigo sobre mi vida y emociones que no comprenden", prosigue Torvalds, que no se tomó estas discusiones con estoicismo. "Mis ataques frívolos en los correos electrónicos han sido tanto no profesional como no solicitados. Especialmente en momentos en que lo hice personal. En mi búsqueda de una solución, esto tenía sentido para mí. Sé que esto no estaba bien y realmente lo siento".

"Tengo que cambiar algo de mi comportamiento, y quiero pedirle disculpas a la gente a la que mi comportamiento personal hizo daño"

A modo de resumen, Linus afirma que "lo anterior es un rodeo para llegar a la admisión personal algo dolorosa de que tengo que cambiar algo de mi comportamiento, y quiero pedirle disculpas a la gente a la que mi comportamiento personal hizo daño y posiblemente alejó del desarrollo del kernel por completo".

"No es un descanso en plan 'estoy quemado, necesito irme'"

Tras explicar los motivos por los que ha decidido apagar la pantalla y descansar del desarrollo de Linux, Torvalds afirma haber "hablado con Greg [Kroah-Hartman, también desarrollador del kernel] para preguntarle si le importaría terminar la versión 4.19 [del kernel] por él", de forma que pueda "tomarme un descanso e intentar arreglar al menos mi propio comportamiento".

Sea como sea, para Linus "no es un descanso en plan 'estoy quemado, necesito irme'", sino algo parecido a cuando dejó el desarrollo del kernel para crear "git". "Necesito un descanso para obtener ayuda sobre cómo comportarse de manera diferente y solucionar algunos problemas en mi flujo de trabajo", afirma el desarrollador, que concluye su correo con un "sé que cuando me mire a mí mismo en el espejo quedará claro que no es el único cambio que tiene que suceder, pero bueno ... puedes enviarme sugerencias por correo electrónico".

No ha querido irse sin publicar un Código de Conducta para Linux que incluye, entre otras cosas, la utilización de lenguaje inclusivo

Torvalds regresará para continuar el mantenimiento del kernel de Linux, aunque no ha confirmado cuándo. Sin embargo, no ha querido irse sin publicar un Código de Conducta para Linux que incluye, entre otras cosas, la utilización de lenguaje inclusivo, el ser respetuoso con los diferentes puntos de vista, aceptar la crítica constructiva y mostrar empatía hacia los demás.

En palabras de Linus, "este Código de Conducta se aplica tanto dentro de los espacios del proyecto como en los espacios públicos cuando un individuo represente al proyecto o su comunidad" y "los desarrolladores que no sigan o hagan cumplir el Código de Conducta de buena fe podrán enfrentarse a repercusiones temporales o permanentes según lo determinen otros miembros en el liderazgo del proyecto".

