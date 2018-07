La primera línea de código de Linus Torvalds

Linus Torvalds es una de las figuras más conocidas en el mundo de la tecnología, no solo es el creador de Linux, sino que el finlandés tiende a lanzar comentarios bastante fuertes y polémicos, no hace mucho dijo que a los parches de Intel para Meltdown y Spectre eran "una absoluta basura".

La cuestión es que en la mayoría de los casos, Linus sabe de lo que está hablando, solo que no tiene mucho tacto. Sin embargo, a veces podemos verlo en actitudes más amigables, como en este vídeo en el que cuenta cómo usó un ordenador por primera vez a los 11 o 12 años y escribió su primera línea de código en BASIC.

El vídeo comienza con Linus explicando que una de las cosas que más disfruta de la programación es que le puedes decir al ordenador exactamente lo qué tiene que hacer y absolutamente nada más.

Linus dice que quizás sea autista o esté en el espectro, pero eso no pasa en la vida normal. A Torvalds claramente le irrita la gente, porque los humanos tendemos a no hacer exactamente lo que nos dicen, o a no hacer solamente lo que nos dicen.

El ordenador era del papá de Torvalds, y ahí empezó a jugar con BASIC para que el programa repitiera simplemente "Sara es la mejor", el creador de Linux cuenta que quizás estaba intentando impresionar a su amiga Sara con sus "habilidades de programación".

Al prinicipio no era muy serio, pero para cuando Torvalds ya tenía 15 años, eso era lo que hacía todo el tiempo. Escribir código.

Si no eres programador, creerías que es casi como ruido. Cuando llevas tiempo programando puedes leer código como cualquier otro idioma. Puedes escribir código que se vea hermoso, pero que no resuelva el problema, por eso te pasas 25 años en el mismo proyecto. Es difícil escribir buen código.

