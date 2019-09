Rockstar también lanza su propio launcher para PC y te regala GTA San Andreas si lo descargas

Lejos han quedado aquellos días en los que Steam era el punto preferido de todos los lanzamientos de videojuegos en PC, y aunque la mayoría de estudios sigue publicando sus juegos en la plataforma de Valve, muchos también han apostado por su propio launcher.

El último en hacerse un hueco entre estos es la gigante Rockstar, que ahora ha lanzado su propia aplicación para Windows desde la que podrás acceder a tu colección de juegos del estudio, y para motivarte a instalar su app, te regalan uno de sus juegos más legendarios: Grand Theft Auto: San Andreas.

Download the Rockstar Games Launcher for PC and get Grand Theft Auto: San Andreas FREE: https://t.co/nt1B0PsH7t pic.twitter.com/1AW6gQKUNj