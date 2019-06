Google ha creado un juego en el que puedes armar tu propio videojuego 3D, y es gratis para Windows y Mac

El equipo de Area 120, la división de Google que se encarga de crear productos experimentales para la empresa, ha producido su propio videojuego experimental: Game Builder, un juego gratis para Windows y macOS al que puedes solicitar acceso anticipado desde Steam.

Game Builder está hecho para que los jugadores armen su propio videojuego dentro de ese videojuego, ofrece las herramientas necesarias para entrar a un mundo virtual con tus amigos y empezar a crear un juego juntos, con un estilo bastante similar a Minecraft.

Google dice que su juego es para cualquiera que siempre haya querido crear un juego pero no tiene ninguna experiencia, no sabe nada de programación, no conoce a ningún artista 3D, y que no encuentra herramientas que le permitan colaborar con amigos.

Arma tu mundo con miles de modelos 3D disponibles y selecciona tarjetas que determinan cómo se juega en él

Varios jugadores pueden armar el mundo al mismo tiempo e incluso jugar en él mientras lo construyen. El juego tiene un sistema basado en tarjetas, tienes que arrastrar y soltar esas cartas para establecer cosas cómo el cómo te mueves, cómo te curas, si hay vehículos que puedes conducir, etc.

Aunque ya existen muchas tarjetas en el juego, y también hay miles de modelos 3D de Google Poly que puedes usar de forma instantánea en tu juego, si manejas JavaScript puedes crear también tus propias tarjetas gracias a la API que proporcionan, y como todo el código funciona en vivo, solo tienes que hacer un cambio y guardarlo sin necesidad de compilar.

El juego está disponible en Steam de forma completamente gratuita, y tiene unos requerimientos mínimos bastante bajos: al menos un procesador Core 2 Duo, 4GB de RAM, cualquier gráfica compatible con DX10 (SM 4.0) y 512 MB de memoria, y 1 GB de espacio disponible disco.