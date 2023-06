Rubius estalla al ver que han eliminado 15 vídeos con los que no generaba nada y otros se llevaban el dinero

Desde que YouTube permite que sus creadores de contenido puedan monetizar sus vídeos para obtener ingresos económicos la plataforma ha evolucionado y crecido drásticamente. Sin embargo, con el tiempo esto también ha supuesto un gran revés para los youtubers, pues en muchas ocasiones ven como su contenido acaba siendo eliminado o desmonetizado por haber incluido contenido protegido por derechos de autor.

Está claro que las grandes multinacionales y discográficas difícilmente pasan algo por alto en lo que respecta a utilizar su contenido aunque sea durante unos pocos segundos, y esto ha desembocado durante muchos años en la queja de múltiples creadores de contenido que ven cómo su proyecto se va abajo. Aunque muchos han aprendido a vivir con ello. Es el caso de Rubén Doblas Gundersen, más conocido en Internet como 'Rubius'. Y es que recientemente el sello discográfico BMG le ha retirado de YouTube 15 de los vídeos con más reproducciones de su canal.

La discográfica BMG elimina 15 de los vídeos más destacados de Rubius

Según afirma Rubius en Twitter, 15 'vídeos enormes' de su canal han sido retirados por copyright. 15 vídeos en los que "tenía mucho cariño," según comenta en redes. Además, al parecer han sido vídeos con los que no recibía ningún ingreso, ya que de por sí ante la reclamación de derechos no tenía permiso para monetizar esos vídeos.

"Son videos que llevan monetizando los de @BMG durante AÑOS y por los que no he visto un duro, y después de forrarse, ahora van y los borran para siempre." Así admitía el creador de contenido este hecho tras ver cómo parte de su trabajo ha sido eliminado de la plataforma. Rubius asegura que prefería utilizar canciones con copyright para "hacer un vídeo más especial" sin importarle que no pudiese monetizar el vídeo.

Tras el suceso, Rubius se ha mostrado gravemente molesto, explicando cómo le duele pensar que vídeos tan especiales como "PORTERÍA CHALLENGE", con más de 45 millones de visitas, desaparezcan de YouTube como sin nada. "Te juro que me siento super impotente con estas cosas," continuaba el creador de contenido. En el hilo de Twitter hace mención a algunos ejemplos más, como el de '50 COSAS SOBRE MÍ', vídeo el cual la discográfica lleva monetizando desde 2014.

Las quejas del famoso youtuber han hecho que la propia cuenta de YouTube le respondiera asegurando que pasarán la información a sus compañeros para intentar solucionar este problema. Ahora queda esperar si finalmente esos 15 vídeos acaban regresando a la plataforma.

Si bien el ejemplo de Rubius está siendo el más comentado en redes dada su gran repercusión, este tipo de prácticas son el pan de cada día para muchos creadores de contenido de todos los tamaños. Y es que es un tema complicado, ya que por ley el contenido se encuentra protegido por derechos de autor. Sin embargo, la plataforma ha permitido que las grandes empresas empleen también sus cuestionables estrategias en YouTube, algo de esperar, pues son con las que más dinero genera la compañía para que su plataforma siga creciendo.

Si bien Rubius se encuentra mucho más activo en Twitch que en YouTube a día de hoy, en su canal principal existen algunos vídeos muy emblemáticos que nos hacen recordar "la buena época" de YouTube. Es por ello que ver cómo ese trabajo se esfuma es un ejemplo de la más que cuestionable gestión de la compañía con el contenido que alberga la plataforma.

