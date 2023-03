DegenerIA es el último show de El Rubius en Twitch, una sitcom donde ChatGPT escribe el guion al momento

La inteligencia artificial ha llegado para inundarlo todo y ya lo estamos viendo: en motores de búsqueda como Bing, escribiendo noticias, en redes sociales...pero también lo audiovisual. Si hace unos días nos hacíamos eco de Hiperia, el nuevo presentador de RTVE para un programa de curiosidades musicales de Radio 3 Extra donde tanto quien pone cara como el guión están generados con inteligencia artificial, ayer ElRubis presentó al mundo DegenerIA.

Así es DegenerIA

Según ha explicado el streamer en Twitter, DegenerIA es "el primer show/sitcom generado por inteligencia artificial en español de la historia de internet". Como particularidad, todas las conversaciones son generadas al momento con ChatGPT y emitidas en vivo y en directo 24 horas al día durante los siete días a la semana, por lo que como detalla Rubén Doblas, no es posible predecir lo que los personajes van a decir en ningún momento.

Más allá de tener horas y horas de entretenimiento, usar lo generado al momento por ChatGPT invita a coger la veracidad y fiabilidad contenido con pinzas. Vaya por delante que es un show y no una master class, pero precisamente uno de los peligros de estos modelos de lenguaje por inteligencia artificial es su capacidad para generar información que parece verídica, pero no siempre lo es. Otra potencial fuente de error es que ChatGPT-3.5 no está conectado a internet, por lo que sus datos datan de 2021.

Esta sitcom tiene una estética de típico programa late show al estilo del de Jimmy Fallon, con Bob el esqueleto como conductor y El Rubius como eterno invitado, además de las participaciones de otras personas como Laura, en estos momentos.

DegenerIA ya está en vivo y funcionando sin interrupción, más allá de cierres puntuales para mantenimiento y actualizaciones. Puedes verlo a través de Twitch.

