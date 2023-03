Poner a escribir noticias a ChatGPT y a Bard puede acabar como el teléfono estropeado: los peligros de usar inteligencia artificial para “informar”

¿Que no te has enterado de la última polémica del Barça y el caso Negreira? Una preguntita rápida a Bing y en un par de segundos te resuelve el tema futbolístico de la semana. Lo mismo podrás preguntarle a Google Bard cuando esté disponible (por el momento en lista de espera y solo en dos países). Lo que antaño hacíamos tirando de Google y un par de clicks en tus medios de confianza, los que aparecían arriba del todo del buscador o en ambos casos y su posterior lectura, ahora puede hacerse mucho más rápido gracias a los modelos de chat conversacionales con inteligencia artificial, que entienden, contextualizan, tiran de fuentes y sintetizan por ti. ¿El problema? Que no son perfectos: la IA tiene sesgos, limitaciones y que como nos pasa a los humanos, a veces tomamos como referencia información que es falsa.

De hecho cuando estos chatbots dejen de ser la novedad para pasar a ser una herramienta habitual en nuestro día a día(o en algunos casos, directamente hagan nuestros trabajos) se puede dar una paradoja que recuerda al juego infantil teléfono estropeado: que alguien use un modelo de lenguaje por inteligencia artificial que redacte noticias como emisor, tirar de otro modelo de IA para que nos lo resuma como receptores y que en el medio tenga lugar la degradación de la información. Y para muestra, lo que ha sucedido esta semana.

Hace un par de días un usuario preguntaba a Bard cuándo Google cerraría su chatbot con IA "inevitablemente", en un claro guiño a cómo los de Mountain View han cerrado servicios a lo largo de su historia como por ejemplo Stadia, Google+ o Google Street View. Sorprendentemente, Google Bard responde que el servicio ya está cerrado por falta de adopción de esta herramienta.

