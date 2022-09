Google Stadia echa el cierre: qué pasa con tus juegos y con el dinero invertido en la plataforma

Para algunos ha sido una sorpresa, pero para otros muchos no. Google ha anunciado que definitivamente cierra el servicio de Google Stadia, un servicio que parecía que iba a cambiar el mundo de los videojuegos, pero al final ha quedado en tierra de nadie. Esto es algo que ya se podía oler desde hace varios meses con los cierres de estudios propios, la fuga de directivos de Stadia y en definitiva el abandono que le ha dado Google.

Con este anuncio, Google engorda su lista de servicios y productos que han lanzado y han tenido que cerrar a los pocos años, como Google+, Google Buzz e incluso Google Video. La propia compañía ha querido dar explicaciones un tanto pobres a través de una nota que se puede encontrar en su propio blog, aclarando lo que pasará con todas las personas que habían adquirido este producto.

Se reembolsará el precio del hardware a través de Google Store

En esta publicación de blog, el Vicepresidente y Gerente General de Google, Phil Harrison, ha afirmado que hace unos años trataron de llegar al mundo de los videojuegos con un enfoque fresco para poder jugar sin ningún tipo de impedimento y sin requerir tener un ordenador o una consola. Si bien, destaca que no han conseguido la tracción con los usuarios que estaban esperando teniendo que cerrar por completo los servicios.

Para todas aquellas personas que hubieran hecho alguna compra de hardware de Stadia, deben saber que recibirán un rembolso a través de Google Store, además de englobar también aquí las compras de juegos y contenido adicional que se realizaron en la tienda integrada. Pero no será un cierre inmediato, ya que los pocos jugadores que continúen en este servicio tendrán hasta el 18 de enero de 2023 para poder seguir exprimiéndolo.

Hasta que llega esta fecha, se espera que se vayan realizando todos los reembolsos de manera progresiva, aunque ya han abierto un apartado en su Centro de ayuda para que puedas recibir asesoramiento si es tu caso. Además de esto, también informan que toda la tecnología de esta infraestructura de juegos será puesta a disposición del resto de servicios de la compañía como YouTube para poder reforzar el desarrollo en realidad aumentada.

En definitiva, estamos ante un servicio que podría haber funcionado realmente bien, pero debido a las promesas que no cumplieron, como los juegos propios que iban a llegar, los problemas en sus primeros días de andadura, así como el escaso catálogo que presentaba ha hecho que no triunfara. Pero si eres un fan de este tipo de concepto, debes saber que en Nvidia si han conseguido captar a un buen grupo de usuario con NVIDIA GeForce Now que permite jugar en la nube sin necesidad de un ordenador potente.