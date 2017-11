Rusia advierte con tomar represalias contra Google si Russia Today y Sputnik son penalizados, según Reuters

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia continúan tensas mientras siguen las investigaciones sobre las presuntas injerencias rusas en los comicios presidenciales del pasado año. Ayer contamos que Google piensa penalizar a los medios rusos Russia Today y Sputnik por propaganda y hoy sabemos que Rusia ha pedido una aclaración al buscador advirtiendo que tomarán medidas en su contra si sus pareceres no son escuchado.

Según publica la agencia Reuters citando al servicio de noticias Interfax, Alexander Zharov, jefe del Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia, envió ayer una carta al presidente ejecutivo de Alphabet, Eric Schmidt, solicitando aclaraciones sobre sus comentarios en el Foro Internacional de Seguridad Internacional.

"Defenderemos nuestros medios"

"Recibiremos una respuesta y entenderemos qué hacer a continuación", dijo Zharov según la información. Uno de los portales afectados, Sputnik, añade que el ejecutivo expresó su intención de conocer qué harán con precisión en primer término. "En segundo lugar, es obvio que defenderemos nuestros medios. Veamos qué tan discriminatoria será esta medida en su realización práctica".

"Esperamos que nuestra opinión sea escuchada, y no tendremos que recurrir a medidas de represalia más serias", sigue la cita del jefe de Roskomnadzor recogida por la agencia de noticias británica.

Desde el organismo federal ruso encargado de la vigilancia de los medios quieren saber qué va a hacer exactamente Google con los resultados de Russia Today y Sputnik

Aunque Eric Schmidt aclaró que no abogaba por la censura, "no queremos prohibir los sitios: no funcionamos así", sí mostró claramente la intención de relegar a un segundo plano a Russia Today y Sputnik. Según diferentes agentes estadounidenses, incluidas agencias de inteligencia, estos medios desinformaron durante las pasadas elecciones en el país. A pesar de que, por el momento, sean mayores las sospechas que las pruebas fehacientes.

Una portavoz de Google citada también por Reuters, Andrea Faville, afirma que el presidente ejecutivo de Alphabet se refería con esos comentarios "a los esfuerzos en curso anunciados en abril para degradar los resultados de búsqueda que se vinculan con contenido de baja calidad, falso y deliberadamente engañoso". Aunque no asignan una determinada clasificación manualmente a sitios webs en particular, sí quieren analizar de una mejor forma los atributos de cada portal para darles automáticamente una posición determinada en los resultados.

