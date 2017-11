Google penalizará a Russia Today y Sputnik por la propaganda, y ellos se quejan de censura

El asunto de la propaganda rusa y las supuestas injerencias del gobierno de este país en procesos electorales continúa coleando en Estados Unidos. El último capítulo de esta historia viene dado por el anuncio hecho por el presidente ejecutivo de Alphabet, Eric Schmidt: "Somos conscientes del problema y estamos trabajando en la detección [...] y descalificando ese tipo de sitios [en los resultados de búsqueda]".

El responsable del conglomerado de compañías al que pertenece Google respondió de esta manera al ser preguntado sobre si su buscador facilitaba la "propaganda rusa" al incluir estas webs en Google News. En la entrevista realizada el pasado sábado en el Foro Internacional de Seguridad Internacional, celebrado en la ciudad canadiense de Halifax, el ejecutivo no dudó en señalar a dos medios en particular: Russia Today y Sputnik.

"No queremos prohibir los sitios: no funcionamos así"

Pese a explicar que en el buscador están en alerta y buscan una solución para prevenir la difusión de información "errónea o peor aún" mediante su penalización, el presidente ejecutivo de Alphabet se mostró contrario a una exclusión total. "No queremos prohibir los sitios: no funcionamos así", afirmó. De lo que se mostró partidario Schmidt es de tomar medidas para frenar su impacto. "No estoy totalmente a favor de la censura. Estoy totalmente a favor de la clasificación. Es lo que hacemos".

La intención es relegar a un segundo plano el contenido proveniente de Russia Today y Sputnik

La medida se suma a otras en contra de estas voces mediáticas rusas. Tras ser señalados ambos medios como interferentes en las pasadas elecciones presidenciales por una evaluación de inteligencia estadounidense, Twitter los excluyó de su sistema publicitario. A las sospechas sobre la injerencia en Estados Unidos se han unido en últimos tiempos acusaciones de más interferencias durante la votación del Brexit y también en la crisis catalana.

RT y Sputnik: "Google desafía toda lógica y razón"

Se desconoce cuándo entrarán en funcionamiento estas iniciativas anunciada por Schmidt, pero desde Rusia ya ha llegado una primera respuesta.

Margarita Simonián, directora del grupo RT y de la agencia Sputnik, asegura que "Google desafía toda lógica y razón: los hechos no están permitidos si provienen de RT". Añade, además, que hace poco la compañía estadounidense "dijo que no ha encontrado ninguna manipulación en su plataforma o violaciones de sus políticas por parte de RT".

Según los medios rusos, Google dijo no haber encontrado ninguna manipulación

RT es un canal de televisión internacional por cable y satélite, emitido en varios idiomas, que cuenta también con medios digitales en diferentes lenguas. Es una de las marcas de TV-Novosti, fundada por la antecesora de agencia de noticias Rossiya Segodnya. Por otro lado, Sputnik cuenta solamente con una plataforma de noticias en línea y es operado por la misma agencia.

Ambos agentes mediáticos están en manos del Gobierno de la Federación de Rusia y, según sus detractores, actúan de acuerdo a su dictado.

