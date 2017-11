El Senado de EE. UU. pregunta a Twitter, Facebook y Google por interferencias rusas en Cataluña

La crisis catalana domina de forma casi absoluta la actualidad española. Primero el procés, en el epicentro el 1-O, después la DUI, entremedias la salida de empresas, a continuación la aplicación del 155, en los últimos días la marcha del expresidente Puigdemont a Bélgica... Hasta que del asunto catalán se hizo eco la prensa internacional y, ayer, también el Senado de los Estados Unidos.

En la comparecencia de los representantes de Twitter, Facebook y Google ante el comité encargado de analizar el impacto de las injerencias rusas en las pasadas elecciones presidenciales se coló Cataluña. Fue en boca de un senador demócrata, Martin Heinrich, declaraciones que podemos ver a partir del minuto 1:38 de este vídeo subido a su canal de YouTube.

Quiero pasar a la revista rusa RBC, que reveló recientemente que una fábrica de trolls de San Petersburgo empleaba cientos de trolls, incluidos noventa dedicados solamente a Estados Unidos, y gastaron unos 2,3 millones de dólares en 2016, la mayoría en política estadounidense. Contactaron con activistas estadounidenses y les ofrecieron miles de dólares para organizar protestas.

Sus plataformas son globales, no son sólo plataformas estadounidenses, y hay fuentes de información abierta substanciales que reportan ahora mismo, sugieren, que actividades divisivas similares pueden estar ocurriendo, por ejemplo, en la región de Cataluña de España ahora mismo. ¿Qué están haciendo ustedes ahora mismo para asegurarse de que sus plataformas no se usan de formas divisivas similares por todo el mundo para sembrar la discordia en las democracias occidentales? ¿Y en particular con el ejemplo de Cataluña, están enterados de lo que están haciendo allí?