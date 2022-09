Samsung confirma que ha sido hackeada: la información de sus usuarios puede estar en peligro

Según ha podido confirmar la propia compañía a través de un comunicado oficial, alguien ha irrumpido en los sistemas de Samsung U.S, afectando a la información personal de algunos usuarios. Si bien el número de usuarios perjudicados no está claro, cabe la posibilidad de que los datos demográficos de estos usuarios, así como el nombre, teléfono de contacto, información de registro de productos, y más, pueden haber sido vulnerados.

La compañía asegura que los datos relacionados con las tarjetas de crédito y demás información bancaria no se han visto afectados. El incidente tuvo lugar el pasado mes de julio, y no fue hasta el siguiente mes cuando la investigación reveló que alguien externo pudo vulnerar la seguridad de la compañía para robar dicha información.

La seguridad de Samsung vuelve a estar comprometida

Tal y como hemos mencionado, la información extraída viene de la filial de Samsung en Estados Unidos, por lo que es posible que el ataque haya afectado únicamente a los clientes de la compañía de dicha región. Sin embargo, desde Samsung no han dejado clara la magnitud del incidente ni el número de usuarios afectados.

La compañía ha confirmado que ya se está poniendo en contacto con todos los usuarios afectados, por lo que si aún no has recibido un correo electrónico de la compañía es muy probable que tus datos estén a salvo. No obstante, no está nunca de más cambiar la contraseña de tu cuenta y tener siempre activada la autenticación de doble factor.

En el comunicado, Samsung también informa de que ya se han puesto en contacto con las autoridades pertinentes para abordar el asunto. Además, dicen haber contratado a expertos 'líderes en seguridad cibernética' para concluir la investigación.

No es la primera vez que desde Samsung son víctimas de un ciberataque. A comienzos de año, el grupo hacker Lapsus$ irrumpió en sus sistemas extrayendo casi 200 GB de información personal de sus usuarios. Este grupo no tenía únicamente a Samsung como objetivo, sino que empresas tales como NVIDIA, Microsoft, y más, fueron también presas de sus ataques.