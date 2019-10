Sasha Dog: "el filtro del perro" que está enloqueciendo a las familias españolas

Desde hace unos meses, Instagram nos permite a los usuarios crear nuestros propios filtros, algo que ha provocado que el catálogo se incremente exponencialmente, y que nos dejen maravillas como de la que vamos a hablar a continuación. Sasha Dog es un filtro de Instagram que se ha hecho viral en las redes sociales, por las reacciones que ha generado, sobre todo, con los familiares de las personas que lo han utilizado.

El filtro no es más que un perro, de bastante tamaño, en realidad aumentada. Si no miramos en profundidad, lo cierto es que es bastante realista, lo que ha desencadenado un nuevo reto viral: hacer enfurecer a nuestros familiares.

Las familias españolas, principales "damnificadas" por el filtro del perro

Para activar el filtro del perro, la forma más rápida es acceder al perfil de antonio.ruggiero93, creador del filtro y que, con su cuenta sin publicaciones, ha acumulado más de 230.000 seguidores. Tras pulsar en el enlace (gratuito) del filtro, ya lo tendremos en nuestra cámara. Como puedes ver en la imagen que hemos puesto arriba, tan solo se requiere de una superficie plana para que el perro se pueda apoyar. Ni se mueve, ni ladra, ni hace nada. Tan solo está ahí, delante nuestra, con cierta cara de pena.

El filtro en sí no es gran cosa, pero las reacciones de las familias pueden alegrarte el día

Como te adelantábamos, la "magia" del filtro cobra vida cuando las madres y demás familiares de España reaccionan al ver a tamaño animal dentro de casa. Los tweets se cuentan ya por cientos, y los retuits y difusión de los mismos, por miles. Te recomendamos encarecidamente reproducir los vídeos con audio, ya que las reacciones no tienen desperdicio (aunque hemos recopilado también algunas de solo lectura).

La mejor broma que vais a ver del filtro del perro de instagram es la que le he hecho yo a mi abuela: pic.twitter.com/DzCyBClnxZ — Aroa 🥀 (@arwnn) October 15, 2019

Esta abuela ha publicado en Facebook rogando por la adopción del perro. "Por favor, si alguna persona lo quiere vaya a buscarlo es muy lindo muchas gracias".

Puede ser uno de los mejores videos del filtro del perro de instagram. Gracias papá😂 #PerroPerdido pic.twitter.com/iTvXGblWfM — Nacho Cabrera (@CabreraNacho) October 16, 2019

"Otra pensión, ¿tu estás loco ¡además está muy gordo! ¡Qué me dejes niño, que lo lleves a un veterinario!"

JAJAJAJAJAJAJAJA no había escuchado a mi madre chillar tanto nunca ME MUERO JJDHDHDHSJSJSJA pic.twitter.com/Fk1GB4oibZ — alejandro wintour (@alejandropozoo_) October 16, 2019

En nuestra opinión, la mejor con diferencia. "Llama a la policía, te mato Alejandro, por mis mu*****, ¡¡¡te juro que te pego!!!"

Hice lo del filtro del perro y se lo pasé a mi madre y pasó esto :

Me orino pic.twitter.com/NB9ssX0slA — Marti 🇮🇨 (@martiyonson) October 15, 2019

"Marta, era lo que me faltaba, no me puedo creer que hayas metido un perro en el piso".

Abro hilo de cómo mi madre se ha creído que me he encontrado un pato en el portal — Jara Carrasco ☯ (@Jariis11) October 16, 2019

Como bonus, os dejamos con este magnífico hilo de un pato, también como filtro de Instagram. Se abre la veda.

El filtro lleva unos días activo, pero se sigue viralizando. Basta con introducir la búsqueda "filtro perro" en Twitter para ver que, cada minuto, se siguen subiendo fotografías y conversaciones con familiares alterados tras ver al perro.