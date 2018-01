Se filtra el white paper de la ICO de Telegram, una de las criptomonedas con más potencial

Todo apunta a que la ICO de Telegram será uno de los momentos más importantes del 2018 en el mundo de las criptomonedas. Existen miles de ICOs, pero pocas tienen detrás una empresa tan conocida y con un producto de éxito.

Hace unos días conocíamos los primeros detalles de este proyecto, y ahora se ha filtrado el white paper (libro blanco) a gracias Cryptovest. En sus 132 páginas, que hasta ahora habíamos visto en fragmentos, podemos conocer de cerca los ambiciosos planes de la compañía.

Según el documento, TON (Telegram Open Network) será un blockchain de "tercera generación" con capacidades de escalamiento y transacción más eficientes que en el caso de Bitcoin y Ethereum.

Señalan lo lentas que pueden ser las transacciones en estas criptomonedas (siete transacciones por segundo en el caso de Bitcoin y 15 en Ethereum), un punto negativo cuando lo comparamos con VISA o Mastercard.

La recaudación de fondos podría comenzar en marzo

The Next Web asegura que el documento es real, y afirman haber conseguido el mismo white paper de una fuente independiente (que no han querido revelar). A continuación podemos echarle un vistazo a la propuesta:

Con 180 millones de usuarios en todo el mundo, seguramente será una de las ICOs más influyentes del 2018. Desde el punto de vista del usuario, la innovación más importante es la integración con Telegram wallet. De esta manera, los usuarios podrán guardar tanto una moneda fiduciaria como sus Grams. Se espera que esta funcionalidad esté disponible en el cuarto trimestre del año.

Como se puede ver en el documento, Telegram planea conseguir 500 millones de dólares mediante las preventas de la ICO. La recaudación de fondos podría comenzar el próximo mes de marzo. Se cree que la valoración de esta criptomoneda podría estar entre los 3.000 y 5.000 millones de dólares.

Según el white paper, Telegram distribuirá 5.000 millones de 'Grams'. Para prevenir la especulación y mantener su flexibilidad, la compañía retendrá al menos el 52% de los tokens. Además, resevará un 4% (200 millones) para el equipo de desarrollo, pudiendo adquirirlos pasados cuatro años. El 44% restante (2.200 millones) será puesto a la venta al público.

No es la única conocida aplicación de mensajería interesada en las criptomonedas. El mejor ejemplo lo encontramos en KIN, la moneda virtual creada por Kik, aplicación de mensajería que tiene 15 millones de usuarios activos.

Tiene lógica que Telegram lance su propia criptomoneda, después del éxito conseguido con una plataforma de mensajería que potencia el cifrado y la privacidad. Si el equipo detrás de TON consigue hacerlo realidad, de entrada ya tendrían una gigantesca base de usuarios que podrían utilizar este sistema.

