Ya se ha minado el 85 % del total de Bitcoin: para los próximos 120 años solamente quedan 3,15 millones

Una de las más destacadas características de Bitcoin es que el número máximo de monedas que se pueden crear está claramente establecido. Pueden crearse y se crearán 21 millones de bitcoins. Ni uno más ni uno menos. Así se diseñó.

Un rasgo de la criptomoneda más popular que este mes de agosto conviene recordar porque se ha alcanzado un hito en su primer día: ya se ha minado el 85 % de su suministro total. Según los datos que facilita la plataforma Blockchain, este primero de agosto se ha extraído la unidad número 17.850.000 de Bitcoin.

Este hito, sumado a otra característica de la moneda como es la disminución de unidades de la divisa otorgadas al minado disminuye conforme pasa el tiempo, nos conduce a una curiosa conclusión. El resto de monedas no estarán en circulación hasta el año 2140. O lo que es lo mismo: para los próximos 120 años solamente quedan 3,15 millones de bitcoins por obtener.

Según explican en Cointelegraph, en menos de un año, en mayo de 2020, se producirá la próxima reducción de los pagos a los mineros de Bitcoin. De 12,5 BTC por bloque se pasará a 6.25 BTC. Este nuevo hito en el devenir de la divisa digital, apuntan algunos analistas, debería incrementar su precio.

No obstante, cuando lleguemos al 2140, el año en el que la minería del Bitcoin será historia, no todos los Bitcoins del mundo estarán exactamente en circulación. La razón no es otra que las carteras abandonas o, probablemente en su mayoría, las carteras inaccesibles para sus usuarios por pérdidas de credenciales u otra clase de problemas.

Un estudio aventuró el año pasado que entre un 17 y un 23 % de los bitcoins existentes están perdidos en el olvido. Según sus cálculos de los responsables del trabajo, en ese momento podía haber entre 2,78 y 3,79 millones de bitcoins perdidos en las profundidades de la cadena de bloques.