Segundo error informático en dos semanas que genera un caos aéreo en los Estados Unidos: ahorrar en actualizaciones es mala idea

Durante las últimas vacaciones navideñas, Estados Unidos fue víctima de un caos aéreo que provocó miles de cancelaciones de vuelos. En un primer momento, se culpó únicamente al temporal de nieve que azotó el noreste del país, pero rápidamente quedó claro que había un elemento extra que había contribuido a esta situación: el software obsoleto de una única aerolínea, Southwest, provocó que ésta no pudiera saber dónde estaban sus pilotos y azafatas, lo que generó cancelaciones (en ocasiones innecesarias) en cadena.

Pues bien, ayer los aeropuertos de los Estados Unidos volvieron a experimentar una jornada de confusión y cancelaciones: la FAA (Administración Federal de Aviación) emitió el martes a última hora de la noche una orden para que los despegues se suspendieran en todo el país después de que el NOTAM empezara a ofrecer datos erróneos, evidenciando un mal funcionamiento.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.



Operations across the National Airspace System are affected.



We will provide frequent updates as we make progress.