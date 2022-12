Un software obsoleto ha provocado miles de cancelaciones de vuelos: esta aerolínea no sabía dónde estaban sus pilotos y azafatas

Sin duda, algo habrás oído en estos días sobre la terrible ola de frío que experimenta en estos días los EE.UU., en la que repentinas tormentas invernales han paralizado parte del país, provocado en torno a 70 muertes... y miles de cancelaciones de vuelos en plenas fiestas navideñas. Pero, de esto último, quizá el clima sólo sea el desencadenante, y no el culpable.

Lo curioso del caso es que gran parte del caos de cancelaciones de vuelos en los Estados Unidos ha sido provocado por una única compañía aérea: Southwest. El miércoles, según la web de seguimiento de vuelos FlightAware, 2.507 de las 2.770 cancelaciones de vuelos (desde, hacia o dentro de los EE.UU.) fueron realizadas por esa compañía. El día anterior habían protagonizado el 84% del total de cancelaciones.

El Departamento de Transporte del gobierno estadounidense ya ha afirmado estar preocupado por "el inaceptable ratio de cancelaciones" de la compañía... así como investigando si éstas son clasificables como 'controlables', lo cual haría recaer la responsabilidad sobre la compañía, y no sobre la inestable meteorología navideña.

USDOT is concerned by Southwest’s unacceptable rate of cancellations and delays & reports of lack of prompt customer service. The Department will examine whether cancellations were controllable and if Southwest is complying with its customer service plan.