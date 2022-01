Estrella su avión, se salva milagrosamente y lo sube todo a YouTube: gana un millón de visitas y una investigación federal

Trevor Jacob es el protagonista de un reciente vídeo viral en YouTube titulado "Estrellé mi avión". Publicado en diciembre de 2021, documenta lo que inicialmente parece ser un viaje tranquilo del piloto en su nueva avioneta que termina complicándose tal cual película de Tom Cruise.

Jacob experimenta un supuesto fallo en su aeronave y termina saltando de esta en paracaídas, grabando todo convenientemente con las diferentes cámaras ubicadas en la avioneta e incluso sacando un palo del selfie al momento de saltar por su vida. No faltó quien lo acusara de hacerlo a propósito para ganar visitas, y ahora ha terminado ganando la atención de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

"Por eso es que siempre vuelo con un paracaídas"...

Según Jacob, el viaje en su recientemente adquirida Taylorcraft BL64, sería desde el aeropuerto de la ciudad de Lompoc en Santa Bárbara hasta el pequeño pueblo Mammoth Lakes. Ahí planeaba hacer parapente y snowboarding, además de esparcir las cenizas de un amigo durante el vuelo.

Todo iba bien hasta que durante el vuelo, el motor de la avioneta supuestamente pierde potencia, se detiene y Jacob es incapaz de reiniciarlo. El piloto termina apuntando la aeronave hacia abajo y se lanza de él antes de que se estrelle. Todo se puede ver en el vídeo capturado desde varios ángulos.

Esta es la parte más corta de todo el vídeo, la mayoría del contenido viene después, con Trevor caminando por el desierto hasta llegar al sitio donde se estrelló el avión. Al final, durante las horas de la noche un supuesto granjero lo recoge y le salva la vida, justo como el paracaídas que Jacob asegura siempre lleva en sus vuelos, algo que Internet no tardó en desmentir cuando varios usuarios revisaron los otros vídeos de aviación del youtuber y se encontraron con que en realidad no llevaba paracaídas en ellos.

El vídeo tiene días con los comentarios cerrados, pero ya había amasado al menos unos 5.000 desde su publicación, y la mayoría lo acusaban de haber planeado todo y estrellar el avión a propósito. Otros youtubers del mundo de la aviación incluso dedicaron sus propios vídeos a recoger evidencia que sugiere por qué todo el asunto pudo ser una mentira.

El vídeo ya ha amasado más de 1.4 millones de reproducciones, pero la atención que ha ganado Jacob con su hazaña no se limita a Internet, pues el incidente ya está siendo investigado por la FAA, la entidad gubernamental responsable de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil en los Estados Unidos.

Entre los detalles sospechosos acerca del vídeo, diferentes expertos han apuntado cosas como que la aeronave pudo ser pilotada por otros 25 a 30 kilómetros sin necesidad de saltar de esa forma, o que usar paracaídas en aviones pequeños no es común porque por lo general no hay suficiente espacio. Además de lo que cualquiera puede ver en el vídeo como que el piloto no parecía estar especialmente asustado o preocupado.

Si el mal funcionamiento de la aeronave fue real o no, ya será determinado por las autoridades, pero Jacob sufre la posibilidad de enfrentar cargos por el incidente y perder su licencia de piloto. En caso contrario, es un hombre con muy buena suerte que se salvó de un accidente potencialmente mortal y además tiene un vídeo exitoso en YouTube.