Un senador de Estados Unidos pide al FBI que investigue a FaceApp por su procedencia rusa

FaceApp parece ser la protagonista de la semana. Ayer te contábamos que, tras analizar sus términos y condiciones de uso, nos encontramos ante una aplicación que opera de forma bastante similar al resto, recopilando tus datos, enviándolos a Estados Unidos y usándolos para mejorar su funcionamiento. Pese a que los términos dejan bastante claro dicha forma de proceder, FaceApp tuvo que salir a la palestra dando explicaciones sobre cómo se almacenan las imágenes, ante el aluvión de dudas y críticas acerca de su privacidad.

A pesar de las explicaciones, el senador Schumer de los Estados Unidos ha pedido al FBI y al FTC que intestiguen a FaceApp, señalando, principalmente, su procedencia Rusa. Así, Reuters se ha hecho eco sobre un correo electrónico en el que se instó a las campañas presidenciales demócratas a eliminar la aplicación si la usaban o la estaban usando.

A día de hoy, no hay prueba alguna de que FaceApp envíe datos de los usuarios al Gobierno ruso. Los términos de la app reflejan que se envían datos a Estados Unidos, al ser el país donde tienen sus instalaciones (al igual que hacen Instagram o Facebook), pero no se menciona Rusia per se, ni se realizan comportamientos fuera de lo común en el resto de apps.

El senador Schumer afirmó que la procedencia Rusa de FaceApp plantea dudas sobre cómo se comportan de cara al envío de datos a terceros, entre los que podría incluirse un gobierno extranjero, como el ruso. Así lo escribe en una carta con su firma, en la que afirma estar preocupado sobre FaceApp.

"I write today to express my concerns regarding FaceApp, a mobile software application headquartered in Saint Petersburg, Russia, that could pose national security and privacy risk for milliones of U.S citizens. FaceApp's location in Russia raises questions regarding how and when the company provides access to the data of U.S citizens to third parties, including potentially foreign goverments".