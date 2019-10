La principal candidata demócrata de EEUU sube un anuncio falso sobre Trump y contra Facebook: la red social lo aprueba y explica por qué

Facebook está permitiendo a los políticos mentir en los anuncios que suben a la plataforma, y lo admite. El 24 de septiembre anunciaba en su Newsroom que Facebook no interferirá en la veracidad de los discursos políticos, por lo que su programa de verificación no aplicará a los mismos (salvo cuando el discurso contenga contenido previamente desmentido).

Elizabeth Warren, candidata demócrata a la presidencia, ha evidenciado lo sencillo que es subir a Facebook un anuncio electoral con contenido falso, habiendo obtenido respuesta por parte de la propia plataforma.

Así de sencillo es subir contenido falso a Facebook en pleno 'impeachment'

We intentionally made a Facebook ad with false claims and submitted it to Facebook’s ad platform to see if it’d be approved. It got approved quickly and the ad is now running on Facebook. Take a look: pic.twitter.com/7NQyThWHgO — Elizabeth Warren (@ewarren) 12 de octubre de 2019

Warren ha creado un anuncio en el que se afirma que Mark Zuckerberg apoya la reelección de Donald Trump. Lo más chocante del anuncio tan solo empieza aquí, ya que a lo largo del texto se explica que la información es falsa, explicando que Facebook está dando carta a Trump para que mienta en las elecciones.

Facebook already helped elect Donald Trump once. Now, they're deliberately allowing a candidate to intentionally lie to the American people. It's time to hold Mark Zuckerberg accountable - add your name if you agree

Del mismo modo, la senadora explica que si Trump intenta mentir en televisión, la mayoría de las televisiones se lo impedirían. Aquí Warren se refiere a medios como CNN que, hace unos días, se negaba a emitir algunos anuncios de Trump, tras comprobar que había "inexactitudes dentro de los mismos".

Pese a que el anuncio explicaba que el propio anuncio era falso y criticaba a Facebook, la plataforma lo subió de forma rápida

Pese al contenido con clara crítica a Facebook, y que Mark Zuckerberg fuese protagonista del contenido falso, la plataforma lo subió, según la senadora, de forma rápida, y sin ningún tipo de problema. Cuenta Warren que Facebook está gastando 1 millón de dólares por semana en anuncios, entre los cuales se encuentran contenidos falsos que ya han sido desmentidos en televisión (algo que, en teoría, Facebook no permite), lo que demostraría que la red social se centra en maximizar las ganancias en lugar de "proteger la democracia".

@ewarren looks like broadcast stations across the country have aired this ad nearly 1,000 times, as required by law. FCC doesn’t want broadcast companies censoring candidates’ speech. We agree it’s better to let voters—not companies—decide. #FCC #candidateuse https://t.co/WlWePjh1vZ — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 12 de octubre de 2019

La respuesta de Facebook a la senadora ha estado en la línea de sus últimas publicaciones. A través de la cuenta de Twitter Facebook Newsroom, han comentado que dicho anuncio (el de la senadora) ha sido emitido por los medios de comunicación más de 1.000 veces, tal y como se requiere por ley. Del mismo modo, según cuentan, la FCC no quiere que se censure el discurso de los políticos, algo en lo que ellos están de acuerdo, ya que "es mejor que los votantes, y no las compañías, decidan". La respuesta viene acompañada de una cita a Ad Analytics, en la que se muestra cómo los mensajes pro-impeachment han sido los líderes en emisiones, por encima de los anti-impeachment.

Si bien este movimiento forma parte de la estrategia política de la candidata demócrata, queda patente que Facebook no pone prácticamente limitaciones a la hora de subir publicidad con contenido falso, a pesar de aclarar en su Newsroom que aquellos contenidos que hayan sido previamente desacreditados no podrán anunciarse. La justificación a esto vendría de la mano de que, si uno de los verificadores de hechos de Facebook no desmiente una información, la compañía se reserva el derecho de publicarla.

Vía | Elizabeth Warren