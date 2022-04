Los servicios online para empresas de Atlassian han estado caídos 12 días: cuando la imprevisión se junta con la Ley de Murphy

Atlassian es uno de los gigantes del mundo del SaaS (Software as a Service), gracias a haber creado herramientas como Trello y Jira, fundamentales en el trabajo interno de miles de empresas de todo el mundo. El 4 abril, aproximadamente 400 de esas empresas dejaron de poder acceder a dichas herramientas, localizadas en la nube, una situación que pudo afectar hasta a 800.000 usuarios, empleados y colaboradores de dichas empresas.

El servicio no pudo restaurarse en su totalidad hasta este pasado sábado, 12 días más tarde, lo cuál ha generado polémica y una gran cantidad de titulares, y ha llegado a poner sobre la mesa el debate sobre el nivel de dependencia de las empresas respecto a servicios ajenos (es decir, que no controlan) que resultan críticas para llevar a cabo sus procesos internos.

Eso por no mencionar que herramientas de Atlassian como Jira y OpsGenie son un cuasi-monopolio en el mercado del seguimiento de errores y problemas (por encima del 80% del mismo).

Ya no es sólo que muchas empresas hayan dejado de poder contar con dicho servicio durante más de una semana, es que tuvieron problemas para poder notificar a Atlassian de que no tenían acceso a Jira porque, para hacer… necesitaban crear un ticket en Jira. Desde su ahora inaccesible subdominio de cliente.

Hubo incluso quienes, ante 'el silencio de radio' expresaron en comunidades como Reddit y HackerNews sus sospechas de que todo se debía a que Atlassian había preferido centrarse, pese al problema que tenía entre manos, en su gran evento anual —Team 22—, que se llevó a cabo entre el 5 y el 7 de abril y que reúne en Las Vegas a gran parte de los responsables de la empresa.

En el subreddit /r/sysadmin, un usuario de "una gran compañía de Seattle" denunciaba que sus servicios Atlassian llevaban ya inactivos 29 horas. Je, pues no le quedaba nada.

En cualquier caso es que Atlassian pecó de lentitud a la hora de dar explicaciones (y soluciones, claro): tardaron dos días en tuitear algo relevante: que todo se debía a un problema que afectaba "a un número pequeño de sitios" y que tuvo lugar "mientras se ejecutaba un script de mantenimiento". Y apenas hubo nuevas explicaciones hasta la semana siguiente.

El día 9 decían no poder dar una fecha límite concreta debido a "la complejidad del proceso de reconstrucción […] estimamos que el esfuerzo de reconstrucción durará hasta dos semanas más". El día 14 aún permanecían sin acceso a sus herramientas el 45% de los afectados.

Una vez solventada la situación (por fortuna, en su último comunicado habían pecado de pesimistas), Atlassian dio por fin explicaciones sobre lo ocurrido en su blog corporativo:

"Queremos aclarar que este incidente no fue un ciberataque ni un fallo de escalado de nuestros sistemas. […] Tanto este incidente como nuestro tiempo de respuesta no están a la altura de nuestros estándares, y me gustaría disculparme en nombre de Atlassian".