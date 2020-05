Signal incorpora códigos PIN para depender menos del número de teléfono y permitir la migración de datos

Signal, desde su nacimiento, ha enarbolado la bandera de la privacidad. Defienden haber creado la plataforma para que "tu información esté en tus manos y no en las nuestras". Un plus que puede traer consigo algunas consecuencias indeseables como la pérdida total de datos de forma irreversible.

"Significa que si tus manos pierden accidentalmente tu teléfono en el baño, la información que tienes en Signal se pierde junto con él", explican.

Para evitar estos riesgos, la última versión de las aplicaciones está introduciendo los PIN de Signal. Un sistema basado en el programa Secure Value Recovery presentado en diciembre que tiene por objetivo permitir que datos como el perfil, la configuración y las personas bloqueadas en Signal se recuperen de forma segura en caso de que perdamos o cambiemos de dispositivo.

Signal PIN, una solución que sigue primando la privacidad

Los códigos PIN que a partir de ahora van a ser necesario en nuestra relación con el servicio de mensajería instantánea tienen, como mínimo, cuatro caracteres. Aunque pueden ser más largos y contener, además de números, letras.

Los PIN de Signal permitirán recuperar datos como el perfil, la configuración y las personas bloqueadas en Signal en caso de que perdamos o cambiemos de dispositivo

Dicha clave, sin embargo, no será recuperable. ¿Por qué? Porque Signal no tiene acceso a nuestros datos y, por tanto, tampoco tiene acceso a nuestro PIN si lo olvidamos. No obstante, para que grabarlo a fuego en nuestra memoria, desde la plataforma aseguran que aplicaciones se encargarán de ayudarnos a recordar nuestra clave con recordatorios periódicos.

Los PIN de Signal, explican, permitirán ofrecer nuevas funcionalidades en el futuro y una de las primeras, que ya plantean abiertamente, es dejar de vincular tan directamente las cuentas del servicio con los números de teléfono. "Los PIN también ayudarán a facilitar nuevas funciones como las direcciones que no se basan exclusivamente en números de teléfono, ya que la libreta de direcciones del sistema ya no será una forma viable de mantener su red de contactos", exponen.