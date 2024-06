Ni siquiera Ferrari puede competir con Google y Apple. La casa italiana elimina su navegador GPS

No creo que me equivoque mucho si digo que cuando te compras un coche, normalmente no le haces mucho caso al sistema de navegación nativo. Ese software, salvo contadísimas excepciones, lo vas a “cambiar” por Android Auto o CarPlay. Al fin y al cabo, no es tanto si está mejor o peor implementado, es que buscamos facilidad, y las plataformas de Apple y Google vienen a ser extensiones de nuestra vida en el móvil. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando te compras un coche de lujo como un Ferrari? Al parecer, no es lo que podrías esperar.

Ferrari alimina el software. La noticia la daba Motor1 a través de unas declaraciones del jefe de marketing de productos de Ferrari, Emanuele Carando. Según el directivo, la conexión a los teléfonos es la "posibilidad más fácil de usar". Y debido a que los sistemas operativos de los smartphones y los mapas reales que se encuentran en Google Maps, Apple Maps y Waze se actualizan con frecuencia, los sistemas de navegación relativamente estáticos (y, para qué engañarnos, bastante malos) de los autos, quedan obsoletos muy rápido.

Por ello, la casa italiana ha anunciado que eliminará la navegación por satélite integrada en una selección de sus próximos modelos, incluidos los recientemente anunciados SUV 12Cilindri y Purosangue.

Las OTA tampoco solucionan. Es verdad que los sistemas nativos de los autos más actuales reciben con cierta asiduidad actualizaciones inalámbricas (OTA), pero nunca llegan a estar al nivel de las que obtenemos directamente al conectar nuestro teléfono al sistema de info-entretenimiento. Y sí, hay unas marcas que cuidad más que otras su software, pero la sencillez e intuición de CarPlay o Android Auto las superan.

Si nos ceñimos directamente a las marcas de alta gama, aunque más “resultón” y con colores más vivos en sus pantallas, el escenario es similar. Incluso los asistentes virtuales que vienen en los coches de lujo actuales, a menudo necesitan de una gran curva de aprendizaje. Esto se traduce en tiempo, algo que la mayoría de conductores no está dispuesto a pasar cuando de lo que se trata es de conducir.

El triunfo del teléfono. Al final, todo se resume a la familiaridad. La mayoría de los conductores simplemente quieren reflejar el software y sistema operativo que utilizan a todas horas del día, y ese no es otro que el integrado en su teléfono. Además, con el “mirror” que hacemos en el coche también obtenemos muchas de las aplicaciones más usadas, como mapas, mensajería o apps de música como Spotify.

El software por encima del coche. Hasta tal punto llega la concepción de integrar el teléfono en el auto, que una encuesta reciente realizada en Estados Unidos encontró que un tercio de los consumidores se negaría a comprar un automóvil que carezca de integración con el teléfono, lo que consolida el hecho de que quedan muy pocos compradores que realmente quieran la navegación incorporada del fabricante.

Todos sucumben a Apple y Google. Lo cierto es que cada vez más fabricantes permiten que Android e iOS se encarguen de las tareas de información y entretenimiento. De hecho, marcas como Porsche y Aston Martin ya entregan la mayor parte de su pantalla a la próxima generación de Apple CarPlay.

El caso Tesla. Es posiblemente la “oveja negra”. La compañía de Musk evitó Apple CarPlay y Android Auto en sus vehículos, lo que proporciona una larga lista de beneficios al permitir que el fabricante de EVs se encargue de las tareas de navegación. Por ejemplo, el acceso a datos de conducción, como la ubicación GPS, los destinos previstos y el estado de carga, datos con lo que la empresa puede controlar mejor el tráfico en sus estaciones de carga Supercharger.

Sin embargo, la próxima generación de Apple CarPlay promete una mayor integración con Tesla, lo que significa que los usuarios ya no tendrán que abandonar el entorno Apple en el auto para controlar la funcionalidad o acceder a la configuración del vehículo.

