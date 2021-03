Los sistemas del SEPE siguen caídos tras el ciberataque: qué pasa con la renovación del paro o los ERTE

El pasado martes por la mañana, el Servicio Público de Empleo Estatal sufrió un ciberataque ejecutado mediante el uso del ransomware conocido como Ryuk, que inutilizó sus sistemas de información y comunicaciones.

Desde el primer momento, según ha declarado el organismo, el objetivo principal fue "contener" el ataque y "mitigar su impacto en los sistemas".

Sin embargo, estamos a jueves y el servicio informático del SEPE sigue sin funcionar, pese a que sus técnicos están recibiendo ayuda de expertos del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de la Administración Digital.

Su plan pasa por restaurar lo antes posible los servicios prioritarios del organismo, como el portal SEPE.es, y luego ir recuperando el resto de servicios a ciudadanos y empresas.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo intentó despejar ayer algunos temores que había en torno al ataque:

"Queremos dejar fuera de toda duda que no ha habido sustracción de datos y que los sistemas operativos y de gestión del SEPE, así como los servidores, no han resultado dañados por el ciberataque. Por tanto, la gestión de nóminas de prestaciones y de ERTE no se ven afectadas por el incidente".

Pero la pregunta que surge es... ¿qué otras gestiones habituales del SEPE se han visto también afectadas, y cómo repercute eso sobre los usuarios del SEPE?

Renovación de la demanda de empleo

Según el SEPE, no será necesario renovar la demanda de empleo mientras persista la situación actual:

"Se renovará automáticamente o se podrá renovar una vez establecido el servicio sin pérdida de derechos".

El ataque ha llegado en un momento complicado en que las citas se concedían a tres meses, y cuando sus empleados estaban sufriendo una carga de trabajo del 300%

Solicitud de prestaciones

Ante la situación actual, los plazos de solicitud de las prestaciones se amplían en tantos días como estén fuera de servicio las aplicaciones.

"En ningún caso esta situación afectará a los derechos de los solicitantes de prestaciones".

Cita previa

Si tenías previsto acudir a las oficinas del servicio de empleo porque ya habías solicitado cita previa a través de Internet, tranquilo: las oficinas siguen abiertas y puedes ir en el día y hora que te proporcionaron.

Por supuesto, la solicitud de una nueva cita previa deberá esperar a que se restablezcan los sistemas informáticos del SEPE.

Comunicación de contrataciones

Contrat@ es una aplicación que permite a las empresas comunicar fácilmente al SEPE las contrataciones que realicen. Esta aplicación ha sido otra de las víctimas del ciberataque:

"La comunicación de las contrataciones por vía telemática está interrumpida. Se podrá realizar en cuanto se reanude el servicio, sin que corran los plazos durante su interrupción".

Otras gestiones

Los plazos para las solicitudes en el SEPE se ampliarán "tantos días como tarde en restablecerse el servicio". Según el organismo, las personas solicitantes de prestaciones y subsidios por desempleo "no se verán afectadas por el ataque informático y se garantizarán sus derechos".

