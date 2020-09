Spotify arremete contra Apple One: "Apple está utilizando su posición dominante y prácticas desleales"

La relación entre Spotify y Apple no pasa por su mejor momento, y es algo que se lleva fraguando desde hace unos años. En marzo del año pasado, Daniel Ek (fundador y presidente ejecutivo de Spotify) interpuso una demanda contra Apple ante la Comisión Europea acusándoles de ejercer de "juez y parte" en la App Store.

Hace unas horas se lanzó Apple One, un servicio en el que Apple aglutina sus suscripciones, convirtiéndolo en un pack muy atractivo y competitivo. Un portavoz de Spotify vuelve a recalcar que "Apple está utilizando su posición dominante y sus prácticas desleales para perjudicar a los competidores y privar a los consumidores favoreciendo sus propios servicios".

Recordamos que Apple One llega con tres packs diferentes, que van desde los 14,95 euros hasta los 29,95 euros al mes, aglutinando servicios como Apple Music, Apple TV+ o Apple Arcade.

Estas declaraciones las conocemos gracias al reportero J.D. Durkin, que ha compartido el comunicado en su perfil de Twitter. A continuación dejamos el comunicado completo, en el que solicitan a las autoridades que hagan algo "urgentemente" al respecto:

"Una vez más, Apple está usando su posición dominante y sus prácticas desleales para poner en desventaja a los competidores y privar a los consumidores favoreciendo sus propios servicios. Pedimos a las autoridades de competencia que actúen urgentemente para restringir el comportamiento anticompetitivo de Apple, que si no se controla, causará un daño irreparable a la comunidad de desarrolladores y amenazará nuestras libertades colectivas de escuchar, aprender, crear y conectar".

Gracias a otro reportero (Stephen Nellis, de Reuters) conocemos cuál es la respuesta de Apple a estas acusaciones. Un portavoz de la compañía afirma que "Apple One es un gran valor para los consumidores y una forma sencilla de acceder" a su catálogo de suscripciones, aunque pueden "descubrir y disfrutar de alternativas":

"Los consumidores pueden descubrir y disfrutar de alternativas a cada uno de los servicios de Apple. Presentamos Apple One porque es un gran valor para los consumidores y una forma sencilla de acceder a la gama completa de servicios de suscripción de Apple.

Recomendaremos el plan Apple One que te ahorra más dinero en función de las suscripciones que ya tengas. Es perfecto para todos los que aman cualquiera de nuestros servicios y quieren obtener más por menos, y es especialmente genial para las familias. Además, algunos de los servicios incluidos en Apple One están disponibles para disfrutar en dispositivos que no sean Apple, y puedes cancelarlos en cualquier momento".