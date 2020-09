Spotify, Epic Games, Tinder y otras empresas se alían en una coalición para combatir las políticas de la App Store de Apple

Compañías como Spotify, ProtonMail, Basecamp, Tinder, Deezer o Epic Games se han unido en la Coalition for App Fairness, una alianza empresarial y sin ánimo de lucro, con el objetivo de combatir las políticas de la App Store.

Estas empresas aseguran querer ver "la libertad de elección para los consumidores y la igualdad de condiciones para las empresas". Por eso, explican, hacen un llamamiento abierto a todos los desarrolladores, grandes y pequeños, para que se unan su iniciativa y luchen juntos "contra el control monopólico del ecosistema de las aplicaciones por parte de Apple".

Coalition for App Fairness hace un llamamiento para luchar "contra el control monopólico del ecosistema de las aplicaciones por parte de Apple"

Las tres razones de su lucha contra Apple

Las empresas que conforman esta coalición han concretado en tres problemas su lucha contra la tienda de aplicaciones de los de Cupertino. Estos tres asuntos son, a su juicio, los puntos que hay que solucionar en la App Store para favorecer tanto a los usuarios como a la innovación de las empresas.

El primero de estos problemas es la aplicación de políticas que ellos tildan de anticompetitivas. "Apple utiliza su control del sistema operativo iOS para favorecerse a sí mismo controlando los productos y características que están disponibles para los consumidores", aseguran. Por ello, argumentan, el éxito de aplicaciones que rivalicen con las de Apple se encuentra previamente limitado.

"Todos los días, Apple grava a los consumidores y aplasta la innovación"

El segundo problema es la famosa comisión del 30 %. Como explica la Coalition for App Fairness, Apple se lleva en la mayoría de las compras hechas en la App Store un 30 % del precio de compra, una tasa que no se acerca a ninguna otra presente en ninguna industria, según afirman. "Este gravamen reduce profundamente el poder adquisitivo del consumidor y reduce los ingresos de los desarrolladores", exponen, lo que es "especialmente injusto cuando este impuesto se impone a las aplicaciones que compiten directamente con aplicaciones similares vendidas por Apple".

Por último, dicen que la App Store limita la libertad del consumidor. "En los albores de la revolución de las ordenadores personales, el software era algo que se compraba en una tienda y, siempre que el sistema operativo coincidiera, funcionaría en cualquier ordenador", explican. Esto no pasa así con los dispositivos de Apple, argumentan, porque no existe la posibilidad de descargar aplicaciones de otro lugar que no sea la tienda de aplicaciones de los de Cupertino.

Esta coalición se forma pocas semanas después de que Apple (y también Google) retirase Fortnite de la App Store tras la implementación de un método de pago propio de Epic Games. La desarrolladora presentó una demanda contra Apple por presuntas prácticas monopolísticas y Apple respondió presentando una contrademanda por daños y perjuicios.