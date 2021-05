Spotify presenta conciertos online por 15 dólares: "la industria mundial de la música en directo está lejos de volver a la normalidad"

Spotify ha anunciado que ofrecerá una serie de conciertos online a lo largo de las próximas semanas. Según los portavoces de esta plataforma, "la industria mundial de la música en directo está todavía muy lejos de volver a la normalidad", refiriéndose a la pandemia que vivimos y que hace muy dificil juntar a grandes grupos de gente. Cabe decir que aunque la empresa habla de "Livestreaming", realmente no son en vivo.

El gigante del streaming ha presentado cinco eventos virtuales. Los artistas eligen el lugar del espectáculo y, como decíamos, es pregrabado y no en "vivo". Los conciertos tendrán una duración de entre 40 y 75 minutos y, al no ser en directo, podrán verse en varias zonas horarias. Eso sí, solo se podrán ver durante el tiempo especificado para el que se haya comprado la entrada.

15 dólares no reembolsables, aunque el aforo no tenga-obviamente-límite

La entrada a cada una de las actuaciones costará 15 dólares (o el equivalente en moneda local), y los usuarios necesitarán una cuenta de Spotify de cualquier nivel para poder acceder, como explica whathifi.

Si compras una entrada, ésta quedará vinculada a tu cuenta de Spotify. Esto se traduce a que no podrás compartir los inicios de sesión ni intercambiarlas si ya no puedes asistir. La compra no se puede devolver. Si al final no puedes asistir por lo que sea, Spotify no te va a reembolsar el dinero, aunque esta modalidad de conciertos no tengan, por supuesto, un aforo limitado.

El primer concierto será el de The Black Keys el 27 de mayo. Otros encuentros serán: Rag'n Bone man (3 de junio); Bleachers (10 de junio); Leon Bridges (17 de junio); y girl in red (24 de junio).

Durante los meses de confinamiento, muchos fueron los artistas y las plataformas que apostaron por entretener a su audiencia con conciertos aprovechando las ventajas de Internet.