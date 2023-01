Esta web te aclara si tu coche puede circular por las ciudades en 2023 o no... y qué etiquetas medioambientales necesitas

Con la llegada del nuevo año 2023 hay nuevas restricciones medioambientales en algunas ciudades de España, como es el caso de 149 municipios españoles (los que tienen más de 50.000 habitantes) que deben contar con un ZBE (Zonas de Bajas Emisiones) activa. De ellos, sólo 20 tienen proyectados estos espacios de especial protección ambiental y la mayoría empezarán a implantarlos ya entrado 2023.

En el caso de Madrid ya comienza a aplicarse. El objetivo de esta medida es sacar progresivamente a los coches más contaminantes de las calles de las ciudades para evitar los males que la contaminación trae a la salud de las personas y también de cumplir la normativa europea para evitar multas millonarias (recordemos cómo el Alcalde Martínez Almedia centró su campaña electoral en quitar el Madrid Central de Manuela Carmena y, tras ganar y quitarlo, tuvo que retomar la medida).

La DGT cuenta con distintivos ambientales como una manera de clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética. Y, aunque se prevé que muchas ciudades no vayan a cumplir con sus tareas de realmente aplicar esta normativa, no está de más saber en qué situación está tu coche para evitar multas o tratar de no ir contaminando de más.

La web de la DGT: cómo funciona

La DGT cuenta con un apartado en su web oficial donde solo tienes que introducir tu matrícula sin guiones ni puntos para conocer la situación de tu vehículo. Al acceder a este enlace tienes un recuadro donde introducir el número y las letras de tu matrícula.

Cuando pulsas sobre "consultar", la web te dirá si puedes acceder a una etiqueta o si tu coche no podrá obtener el distintivo que le permita circular por el centro de las ciudades. Esta es una forma muy sencilla de saber si un vehículo cumple los requisitos que dan derecho a obtener algún tipo de distintivo ambiental.

Cuando pulsar sobre consultar te aparecerá la etiqueta ambiental que le corresponde al vehículo por sus características o una explicación sobre las razones por las que el vehículo no tiene derecho a la misma.

Tal y como explican de la DGT, la clasificación tiene como objetivo ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías, ya que el gobierno busca que la gente apueste por nuevos coches con menos emisiones al medio ambiente.