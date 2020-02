Steam quiere ayudarte a decidir qué jugar y para ello están experimentando con su propio sistema de recomendación de videojuegos

Steam acaba de anunciar Play Next, su más reciente experimento para ofrecer recomendaciones de videojuegos a los jugadores que tienen demasiadas cosas pendientes en su biblioteca de Steam. Esta herramienta usa la misma tecnología del recomendador interactivo que te sugiere juegos basándose en tu historial.

Ahora, la diferencia con Play Next es que este no existe para que descubras cosas nuevas, sino para que encuentres opciones entre los juegos que ya tienes pero aún no has probado, algo que suele ser bastante común entre los jugadores ávidos de PC, famosos por comprar juegos en oferta que nunca juegan.

Otra inteligencia artificial recomendándote cosas

Play Next, al igual que el recomendador interactivo, utilizan un sistema de aprendizaje automático de Valve, pero el algoritmo que están usando para escoger juegos compatibles es un experimento nuevo de Steam Labs.

El sistema te sugiere los juegos que cree que te gustarán más de entre los que ya tienes. Solo tienes que iniciar sesión con tu cuenta de Steam en este enlace para ver hasta tres selecciones a la vez. Si no te gusta el primer grupo, puedes seguir pasando para ver otro trío de sugerencias, siempre que las haya.

Mientras más juegos sin jugar en tu biblioteca, más juegos verás en esas recomendaciones. Además, para ayudarte a ver rápidamente de qué va el juego sugerido, se incluye un mini tráiler que puedes ver al pasar el cursor por encima de la imagen, las etiquetas que describen el juego, y una lista de títulos similares que ya has jugado.

En general es una pequeña página bastante dinámica, especialmente por el microavance que se ve al pasar el mouse. Dependiendo del feedback de la comunidad, en Steam decidirán si la característica pasa a ser o no parte integral de la biblioteca. Y recuerda, como es un experimento está verde, y podría tirar recomendaciones sin sentido.