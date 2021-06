La subida de fotos a Instagram desde el navegador ya está disponible para algunos usuarios: así funciona

Una de las grandes funciones que más podemos echar en falta de Instagram es su poca funcionalidad cuando usas la red social desde el PC. Sobre todo, hjasta ahora nunca ha sido posible subir y editar post desde un ordenador. Sin embargo, algunos usuarios han descubierto que pueden subir publicaciones a la plataforma desde su escritorio.

Matt Navarra, experto en redes sociales, publicó este descubrimiento en su cuenta de Twitter y muchos usuarios corroboraron que ya pueden acceder al editor desde su escritorio. En Webedia lo hemos intentado y, al menos por ahora, no nos aparece esta función tan espera. Instagram no ha hecho un anuncio oficial así que podría tratarse de una prueba.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO