TCM emite un clásico del cine español con subtítulos… descargados de una web de torrents

Turner Classic Movies (más conocido como 'TCM') es un canal especializado en cine clásico y de culto, y muy bien valorado por los aficionados al mismo. Recientemente, su versión en lengua inglesa incluyó entre su selecta programación una película española de 1970, el 'Jardín de las delicias' —dirigida por el recientemente fallecido Carlos Saura y protagonizada por José Luis López Vázquez—, que emitió subtitulada.

Sin embargo, durante la emisión de la película, los espectadores notaron algo raro: los subtítulos en español incluían una línea que no se correspondía con los diálogos de "The Garden of Delights" (tal es su título en inglés). La línea en cuestión era la siguiente:

"Subtítulos: Supersoft y Scalisto para KG".

Los más aficionados a los canales alternativos de difusión de material cultural ya habrán averiguado qué es 'KG': se trata de un reputado tracker de torrents denominado Karagarga que lleva 18 años en activo y en el que —como en tantas otras plataformas similares— los subtítulos son aportados por aficionados que se prestan voluntarios para esta tarea.

Son, en definitiva, 'subtítulos caseros' o 'fansubs'… y han aparecido en TCM. La calidad de estos fansubs termina siendo, en muchos casos, superiores a los subtítulos aprobados por los titulares de los derechos, pero no deja de resultar chocante que un canal como éste recurra emitir 'fansubs' publicados en sitios de descargas no autorizadas.

Un vistazo a… BitTorrent: ¿qué es y cómo funcionan los torrents?

La frontera porosa entre titulares de derechos y sitios de torrents

TorrentFreak, la web que difundió esta impactante noticia en primer lugar, solicitó tanto a TCM como al servicio de streaming Criterion —que usa los mismos subtítulos— que aclarasen cómo esos fansubs habían ido a parar a su canal.

Sorprendentemente, un portavoz de TCM aclaró que, según Janus Films, los subtítulos habían sido suministrados por el titular mundial de los derechos: la distribuidora Video Mercury.

No es la primera vez, en realidad, que ocurre algo así: Sky Showtime ya tuvo problemas similares con un episodio de 'Chernobyl' y Netflix con otro de 'City Hunter'; en ese caso, el origen de los subtítulos se hallaba también en comunidades relacionadas con sitios de descargas.

En muchos países, Karagarga (como otros sitios similares) opera al margen de las normas nacionales relativas al copyright, pero incluso así destaca su papel en la preservación y acercamiento al público de películas difíciles (o imposibles) de acceder mediante canales autorizados por los titulares de los derechos.

Como dijo hace unos años el National Post:

"Todos ños años hay películas de incansable mérito histórico que se pierden debido a los cambios en la tecnología y al paso del tiempo todos los años: las copias de las películas se dañan o se pierden, […] los DVD se agotan sin volver a publicarse […]".

"Pero si existiera una sola copia de la película, puede sobrevivir en Karagarga: una persona sube una rareza y docenas más continúan compartiendo".

En Genbeta | Más de 270.000 películas y capítulos lanzados por la desaparecida web de torrents RARBG, recopilados ahora como enlaces magnet