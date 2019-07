The Guardian, BBC y CNN, entre otros medios afectados por la venta ilegal de enlaces

En internet basta con tener un poco de ingenio para sacar dinero de todo, hasta de enlaces que no funcionaban. Como cuenta Buzzfeednews, algunas URLs que dirigen a un error 404 están siendo utilizadas para redirigirse el tráfico a páginas que poco o nada tienen que ver con el propósito original de dicha URL.

Como cuentan, sitios web reputados como Forbes han llegado a contener hasta 15 artículos en los que se encontraron enlaces que redirigían a sitios web que venden todo tipo de productos, aprovechándose de dicho error 404.

Todo un mercado negro de enlaces

BBC News, The Guardian, HuffPost, Bloomberg o New York Times son solo algunos de los ejemplos de estos enlaces rotos que acababan llevando a otro tipo de páginas. Como cuentan en Buzzfeed, tanto New York Times como The Guardian reconocieron que sus enlaces rotos estaban llevando a otros sitios web, algo a lo que estaban poniendo solución.

Hasta 500 dólares por el proceso de búsqueda de enlaces rotos y reubicación de las nuevas direcciones, esto es lo que pueden llegar a pedir los atacantes

Desde el medio afirman que los atacantes ofrecen este servicio en Fiverr, un mercado negro en el que se ofrece 'Black hat SEO', ofertas de enlaces que engañan a Google, y que dirigen a los sitios web que el comprador desee. Por lo general, webs que intentan vender cualquier cosa a la persona que hace click.

En esta fotografía se muestra cómo lograron cambiar la dirección a la que dirigía uno de los enlaces de NYT.

Por estos servicios llegan a cobrarse hasta 500 dólares, en los que se incluyen la búsqueda de enlaces rotos y la implementación de los nuevos enlaces en los mismos. Los vendedores no han tenido reparo en mostrar el modus operandi al medio, enseñando capturas sobre los enlaces insertados dentro de las páginas web.

Ante esta problemática, tan solo cabe esperar a que los medios intenten poner algún tipo solución, y cuestionarse cómo puede resultar tan sencillo para una agencia de SEO falsear enlaces de esta forma, en páginas tan reputadas y con un nivel de tráfico tan alto.