The Steam Game Festival: descarga gratis demos de más de 40 juegos nuevos que se iban a presentar en la GDC 2020

Si eres gamer y buscas con que pasar el aburrimiento de la cuarentena, en Steam tienen un regalo para ti en pocas horas. Como muchos otros eventos este año, la GDC 2020 tuvo que ser cancelada por la crisis mundial del coronavirus. Sin embargo, sus responsables anunciaron hace poco tanto charlas como entrega de premios a través de streaming que tendrán lugar hasta el 20 de marzo.

Junto a esas charlas también podremos disfrutar del Steam Game Festival en su edición de primavera, un evento en la plataforma de Steam que nos permitirá descargar y probar gratis más de 40 videojuegos que se iban a presentar originalmente durante la GDC.

El festival tendrá lugar en Steam a partir del 18 de marzo a las 18:00 horas en España (10:00 a.m. PT). Y tienes hasta la misma hora del martes 23 de marzo para jugarlos. Se trata de demos de juegos todavía en desarrollo que se presentarán por primera vez al público.

