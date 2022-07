TikTok y la importancia de convencer a las autoridades políticas de sus intereses: dos millones en tres meses para presionar en EEUU

La empresa china ByteDance, matriz de TikTok, ha gastado más de 2,1 millones de dólares en el segundo trimestre para ejercer presión sobre el gobierno de Estados Unidos. Esta cifra supone un aumento del 130% frente al gasto del trimestre anterior. Es la primera vez que supera los 2 millones de dólares en un solo trimestre para hacer lobbying con las autoridades y más de lo que gastó en todo 2019.

Según información de la CNBC, había varios temas sobre los que tuvo que presionar. Una de las leyes que discutió fue la Ley de Innovación y Elección en Línea de Estados Unidos, el proyecto de ley antimonopolio clave que prohibiría que las plataformas tecnológicas dominantes favorezcan sus propias ofertas sobre las de los rivales que dependen de sus servicios.

También presionó sobre las dos versiones de un gran proyecto de ley de financiación destinado a impulsar la competitividad estadounidense frente a China y sobre diversos proyectos de ley de privacidad en línea. Otro tema que preocupa a TikTok en Estados Unidos es un proyecto de ley de gastos de defensa y un proyecto de ley para prohibir TikTok en los dispositivos del Departamento de Seguridad Nacional.

TikTok tiene una relación complicada con EEUU

La propiedad china de TikTok ha complicado su relación con Washington, ya que muchos legisladores se muestran escépticos sobre la seguridad de los datos de los usuarios estadounidenses y creen que Pekín podría obligar a ByteDance a entregarles información para espiar a la ciudadanía de EEUU. Eso sí, los grupos de presión no detallan qué es exactamente lo que ByteDance quiere presionar.

TikTok ha dicho que no almacena los datos de los usuarios estadounidenses en China y que no entregaría esa información al gobierno chino. Pero el escepticismo de los legisladores ha persistido y se ha reavivado recientemente con un informe de BuzzFeed News que descubrió que los empleados de ByteDance, con sede en China, podían acceder a datos no públicos de usuarios estadounidenses.

TikTok publicó una entrada en su blog en la que anunciaba que, gracias a su asociación con Oracle, había "cambiado la ubicación de almacenamiento de los datos de los usuarios estadounidenses", de modo que "el 100% del tráfico de los usuarios estadounidenses se dirige a la infraestructura en la nube de Oracle."