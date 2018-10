Tim Berners-Lee anuncia Solid, un proyecto open source de Internet descentralizado con buenas intenciones y algo de utopía

Tim Berners-Lee, director del World Wide Web Consortium (W3C) y creador del protocolo HTTP y las primeras páginas web, ha presentado hoy Solid, un nuevo proyecto open source que busca "restaurar el poder de los usuarios en la red". Según publica Berners-Lee en Medium, "es la forma en que evolucionamos la web para restablecer el equilibrio, dándonos a cada uno de nosotros el control total de los datos, personales o no, de una manera revolucionaria".

En pocas palabras, Solid es una plataforma en la que los usuarios almacenar sus datos personales en una especie de llavero USB online al que llaman "pod". Este pod guarda toda la información del usuario de forma local, desde su identidad online hasta las fotos que él mismo suba. Cuando se conecta a la red Solid, el usuario podrá especificar a que datos o archivos determinados puede acceder una web o app, de forma que tiene el control absoluto de su información.

Solid, una Internet descentralizada almacenada en pods locales

A la izquierda se ve una aplicación basada en Solid que quiere acceder a los datos del usuario. A la derecha está el pod, en el que este ha subido su información. Él decide a qué "partes concretas" del pod puede acceder cada una de las apps, favoreciendo así la seguridad y privacidad de sus datos.

"Piensa en Solid POD como si fuese tu propio sitio web privado, excepto que tus datos interactúan con todas tus aplicaciones, lo que significa que tiene su propia API personal que siempre te acompaña. Cuando publicas comentarios o vídeos en línea, tus amigos pueden verlos con la aplicación que deseen, como un visor de álbum o un feed social. Son tus datos, y se pueden configurar de cualquier forma". - Tim Berners-Lee en Medium.

Entiéndase Solid como una Internet descentraliza, sin que X empresas alojen la información, sino que esta se almacene de forma local en los pods de cada usuario. Imagine el lector que participa en una red social basada en Solid. No necesitará un correo y una contraseña, sino que podrá iniciar sesión con su pod Solid, que guarda su identidad online de forma local.

Una tienda online no necesitará almacenar datos sobre el usuario para mostrarle recomendaciones, sino que el pod almacenará su perfil y le permitirá a la tienda (si el usuario lo desea) acceder a este para dicho fin, pero los datos siempre estarán en poder del user, no en los servidores de dicha tienda.

En este sentido, un proyecto en el que Tim Berners-Lee lleva trabajando un tiempo es una "versión descentralizada de Alexa" llamada Charlie. A través de Charlie, los usuarios pueden preguntar cualquier cosa sin temor a que una empresa como Amazon o Google accedan y hagan uso de esos datos, ya que toda la información se almacena en el pod, no en un servidor de terceros.

Asimismo, si el lector quiere compartir unas fotos con unos amigos en cuestión, puede permitir que determinados contactos accedan a esa parte en cuestión de sus pod, permitiendo no solo ver las fotos sino interactuar con ellas. Es como subir las fotos a Dropbox y compartir el enlace de una carpeta, con la diferencia de que las fotos no están en los servidores de ninguna empresa, sino en poder del usuario.

Esta es la plataforma Inrupt. El usuario dispone de varias aplicaciones, como un reproductor de música, un chat de trabajo o una lista de tareas. Todas las aplicaciones están conectadas entre sí y se comunican entre ellas, compartiendo información almacenada de forma local en un pod.

Por otro lado, las aplicaciones se comunicarán entre ellas para acceder "enriquecer la experiencia de usuario". Por ejemplo, el usuario está en una sala de chat del trabajo (como Slack) y se le asigna una tarea. Esta, inmediatamente, aparecerá en su app de listas de tareas. No será necesario tener que pasarlas manualmente, sino que todas las apps estarán conectadas a interactuarán entre sí.

Para impulsar esta nueva Internet, el director de la W3C ha fundado una start-up llamada Inrupt, que viene a ser una plataforma sobre la que ejecutar todo lo mencionado anteriormente. Esta se encargará de impulsar Solid, aunque serán los desarrolladores los que, a lo largo de las próximas semanas, deberán crear aplicaciones y hacer que el ecosistema sea más rico. La documentación ya está disponible en la web de Solid, como lo está la opción para comprar un pod.

Una Internet descentralizada en un mundo centralizado

Si bien es cierto que suena realmente apasionante, el propio Tim reconoce que "implicará un gran esfuerzo construir la nueva plataforma Solid e impulsar una amplia adopción, pero creo que tenemos suficiente energía para llevar al mundo a un nuevo punto de inflexión". Internet, tal y como lo conocemos, se basa precisamente en el almacenamiento de datos y la publicidad online.

Empresas como Facebook, Google o Amazon acumulan miles de millones de usuarios a lo largo y ancho del globo, y su modelo de negocio se basa en el almacenaje y explotación de datos. Hacer que los usuarios los dejen de lado para pasarse a una alternativa más segura y privada es una tarea complicada. Ejemplo de ello es WhatsApp, gestionada por Facebook y con 1.500 millones de usuarios, y Signal, una app de mensajería privada y de código abierto, cuya cuota de mercado es ínfima.

Berners-Lee afirma que "no estamos hablando con Facebook y Google sobre si introducir o no un cambio radical en el que todos sus modelos de negocios se transformen completamente de la noche a la mañana. No estamos pidiendo su permiso", pero no deja de ser cierto que esta transformación a la Internet descentralizada, de llevarse a cabo, llevará mucho tiempo.

Créditos de imagen | Southbank Centre con licencia CC BY 2.0