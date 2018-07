Todo se pinta de blanco en el nuevo Material Design, así se vería el rediseño que planea Google para sus aplicaciones

Blanco, blanco y más blanco. Esa es la dirección que va a tomar el diseño de las aplicaciones de Google. Gmail, Maps, Google Fotos, Drive, y otros se están preparando para cambiar un poco de forma.

Si echamos un vistazo al vídeo filtrado de Adam Grabowski y Nicolo Bianchino, colaboradores que han trabajado antes en este tipo de vídeos en los que la empresa enseña sus novedades en diseño, podemos ver exactamente eso.

Google está planeando cambios en Material Design, y por ende todas sus apps estarán recibiendo unos pequeños lavados de cara, por ejemplo, ya podemos probar el nuevo diseño de Chrome, uno que es bastante consistente con estas nueva imágenes.

El vídeo que apareció originalmente en Vimeo, de momento se ha hecho privado, pero ya varios empleados de Google que trabajan en el equipo de diseño han confirmado que es real, y es parte del trabajo que están haciendo con Material en la compañía.

So excited to see this video in the wild - there's an incredible amount of work and thought behind Google Material, and it's only just begun to come to life in Google products.



