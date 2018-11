Toque de queda y horas limitadas, los menores en China deberán verificar su identidad para poder jugar los videojuegos de Tencent

Tencent, la multinacional china que se ha convertido en un de los pilares de los videojuegos y los eSports, pasará a verificar la identidad de todos los jugadores chinos para restringir el tiempo que pasan jugando los más jóvenes, incluso limitando a los niños de 12 años o menos a solo una hora de juego diario.

China tiene más de 600 millones de gamers y según las predicciones pasará los mil millones de jugadores para el 2022, con un estimado de 42.000 millones de dólares en ingresos. Este sistema de verificación implica tener que revisar la identificación de cientos de millones de personas.

Tencent es dueña de estudios enormes como Riot Games (League of Legends) o Supercell (Cash of Clans, Clash Royale), además de tener participaciones minoritarias en Activision Blizzard (Destiny, Call of Duty, Overwatch, Hearthstone, Candy Crush), Epic Games (Fortnite) y dos decenas más de desarrolladoras.

PUBG y League of Legends entre los juegos afectados

Para finales de este año Tencent espera activar el sistema de verificación en diez videojuegos móviles de los que ofrecen. Juegos como los aclamados PlayerUnknown’s Battlegrounds y League of Legends recibirán el sistema en 2019, junto al resto de juegos de la empresa.

La verificación se hará comparando la identidad de los usuarios contra las bases de datos de la policía. Los jugadores que tengan entre 13 y 18 años podrán jugar hasta dos horas al día. Todos los menores de 18 años no tendrán permitido jugar entre las 9:00 pm y las 8:00 am, estableciendo así un toque de queda para los juegos.

Ningún menor de 18 años podrá jugar después de las 21 horas y hasta las 8 de la mañana

Este sistema de verificación ya se había implementando el pasado mes de septiembre, Tencent se vio obligada a verificar si los jugadores de "Honor of Kings" eran menores de 12 años, puesto que el juego se hizo tan popular en China que muchos estudiantes estaban dejando de hacer sus tareas o durmiendo en clase para poder jugar más. Hechos bastante criticados por los medios propiedad del estado, que hasta llamaron "veneno" al juego.

El gobierno chino impuso un bloqueo al lanzamiento de nuevos videojuegos el pasado mes de marzo, uno que continuará hasta el 2019 y que afectó a Tencent de forma negativa en bolsa, puesto que su principal fuente de ingreso son los juegos.

Tencent ha calificado a estas restricciones de ser un "sistema de salud", y como explicaron a The Wall Stree Journal, esperan aplicar tecnología de punta en el futuro para "proteger a los más jóvenes".