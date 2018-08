Trump sigue su cruzada contra Google, y ya no importa cuántas veces la empresa le desmienta

Donald Trump sigue cargando contra Google y aumentando sus acusaciones de manipular los resultados en su contra. Lo último que ha hecho el presidente de Estados Unidos ha sido publicar un vídeo en su cuenta de Twitter en el que acusa de haber dejado de dar cobertura en su página principal a los discursos del Estado de la Unión, algo que sí hacía con Google.

Sin embargo, rápidamente se ha descubierto que el vídeo del presidente estaba manipulado, ya que usuarios de webs como Reddit rápidamente han subido las capturas del día del discurso de este año, donde Google mostraba un enlace en la página principal del buscador. Además, desde Google han enviado otro comunicado recogido por medios como Gizmodo ratificando que el pasado 30 de enero sí incluyeron ese enlace en la página principal.

"El 30 de enero de 2018, resaltamos la transmisión en vivo del Estado de la Unión del presidente Trump en la página de inicio de google.com", dice el comunicado. "Históricamente, no hemos promovido el primer discurso al Congreso por parte de un nuevo presidente, que técnicamente no es un discurso del Estado de la Unión. Como resultado, no incluimos una promoción en google.com para esta dirección en 2009 o 2017".

Lo que dicen con este comunicado es que los enlaces no fueron incluidos ni en 2009 ni 2017, los primeros años de Obama y Trump. Esto es porque aunque en los primeros años de los presidentes a estos discursos se los conoce también como de Estado de la Unión, realmente sólo son un discurso que se hace únicamente ante el congreso. Y además, no incluyeron enlaces ni en el de Trump ni en el de Google.

En cuanto al vídeo de Trump, a esta hora ha sido visto por más de 3,35 millones de usuarios, y parece estar compuesto por capturas de pantalla de Wayback Machine, una herramienta que sirve para tener capturas de pantalla de webs den diferentes épocas de años atrás, pero que no siempre capturan todos los elementos de una web.

También se han encontrado en el vídeo otras pistas que apuntan a que está manipulado, como que en la captura de 2016 aparezca un logo que Google había dejado de utilizar en septiembre del 2015. Vamos, que todo parece indicar que ha utilizado un vídeo manipulado para denunciar la supuesta manipulación de otros.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of....