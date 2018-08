Trump acusa a Google de manipular sus resultados para fomentar la información negativa sobre él

El presidente de Estados Unidos ha acusado públicamente a Google de manipular sus resultados de búsqueda para mostrar únicamente malas noticias sobre él. Lo ha hecho como de costumbre, a través de su cuenta oficial de Twitter, donde asegura que si escribes "Trump News" sólo aparecen resultados de lo que él considera los medios de Fake News.

Cabe recordar que para Donald Trump todos los medios que hablan mal sobre él mienten, y ahora acusa a Google de que el 96% de los resultados que muestra el buscador son de una única corriente de opinión. En un segundo tuit, Trump también acusa a Google de suprimir las voces de los conservadores y ocultar información y noticias "verdaderas" con su forma de actuar.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de agosto de 2018

"Los resultados de búsqueda de Google de "Trump News" muestran solo la visualización/informes de los medios de Fake News", dice Trump en el primer tuit. "En otras palabras, lo tienen MANIPULADO, para mí y para otros, de modo que casi todas las historias y noticias son FALSAS".

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de agosto de 2018

"El 96% de los resultados de "Trump News" son de los medios nacionales de izquierdas, muy peligroso", continúa en el segundo tuit. "Google y otros están reprimiendo las voces de los conservadores y ocultando información y noticias que son buenas. Están controlando lo que podemos y no podemos ver. Esta es una situación muy seria, ¡se tratará!"

Un nuevo ataque de Trump a los medios

Con esta última exclamación, el presidente parece dar a entender que va a intentar hacer algo para que Google cambie su algoritmo para mostrar noticias que sean de su agrado. Habrá que ver en qué acaba la cosa, pero las implicaciones que esto puede tener para la libertad de prensa y de información son muy serias.

Desde sus inicios, Trump no ha parado de increpar a todos los medios que se hacen eco de las cosas que hace mal o no sean de su agrado, calificándolos de divulgadores de noticias falsas. Así pues, parece que tras no haber conseguido que estos dejen de informar, su próximo paso podría ser el de intentar cargar directamente contra los que difunden esas noticias.

En cualquier caso, no podemos olvidar que Trump suele amenazar e insultar constantemente en su cuenta de Twitter, por lo que todavía no queda claro si esta es una nueva rabieta o si realmente va a emprender acciones reales contra Google. De momento desde la empresa del buscador no se han pronunciado sobre estas acusaciones.

Este no es el primero ni posiblemente el último conflicto de Trump con las grandes tecnológicas de su país. Apple, Google y Facebook entre otras ya se han manifestado en su contra por su política anti inmigración, y hace pocos meses también tuvo un importante enfrentamiento con Amazon acusándoles de beneficiarse de miles de millones de dólares en subsidios por parte del sistema de correos estadounidense.

Imagen | Gage Skidmore

