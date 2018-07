Donald Trump amenaza a Irán vía Twitter

Vivimos en una era en la que podemos interactuar con algunas de las personas más poderosas del planeta mediante las redes sociales. Donald Trump ha demostrado que su llegada a la presidencia no ha alterado mucho el uso que hacía en Twitter.

A principios de año, respondía a los comentarios de Kim Jong Un, llegando a amenazarle con una guerra nuclear. Hace unas horas volvía a la carga, y esta vez su target es Hasan Rohani.

Amenazas en mayúsculas

Trump ha advertido al presidente iraní mediante su cuenta en Twitter, diciéndole que "nunca vuelva a amenazar a los Estados Unidos". Por si fuera poco, lo ha hecho en mayúsculas:

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de julio de 2018

Concluye este tweet asegurando que Estados Unidos "ya no es un país que aguantará sus palabras dementes de violencia y muerte. Sea cauto".

El tweet de Trump llegó tras la advertencia de Rohani este domingo, quien le dijo que "no jugara con la cola del león", ya que un conflicto con Irán podría desatar "la madre de todas las guerras".

Hace unos años sería impensable pensar que líderes mundiales se fueran a amenazar mediante redes sociales, una actitud que podría ser más propia de adolescentes.

Otro ejemplo de ello lo vimos la semana pasada, cuando Elon Musk hizo que las acciones de Tesla cayeran por culpa de un tweet en el que insultaba a un buzo que ayudó en las labores de rescate de la cueva de Tailandia.

