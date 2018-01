Trump usa Twitter para amenazar al planeta con una guerra nuclear, porque puede

Bienvenidos a 2018, otro año en el que parece que veremos al presidente de los Estados Unidos continuar con su gran récord de amenazas y comentarios incendiarios, solo que hemos llegado al extremo en el que Trump está literalmente amenazando con guerra nuclear a otra nación en la red social.

En su más reciente tuit, Trump respondió a los comentarios que hizo Kim Jong Un durante su discurso anual, el líder norcoreano dijo que tenía un botón nuclear en su escritorio capaz de atacar a los Estados Unidos y que se trataba de una realidad, no de una amenaza. En su mejor muestra de "diplomacia" el presidente norteamericano le respondió en Twitter:

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!